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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۲

 پیام تبریک سردار ابن‌الرضا به سردار سرلشکر پاسدار محسن رضایی

 پیام تبریک سردار ابن‌الرضا به سردار سرلشکر پاسدار محسن رضایی

سرپرست وزارت دفاع انتصاب سردار سرلشکر پاسدار محسن رضایی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در این شورا را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابن‌الرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تبریک انتصاب سردار سرلشکر پاسدار محسن رضایی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در این شورا، تأکید کرد: تجربه ارزشمند و کم‌نظیر وی در هشت سال دفاع مقدس و سال‌ها مجاهدت و حضور مؤثر در عرصه‌های دفاعی، امنیتی و راهبردی، پشتوانه‌ای ارزشمند برای ایفای این مسئولیت خطیر و راهبردی است.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر گرامی، سردار سرلشکر پاسدار دکتر محسن رضایی

انتصاب جنابعالی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در این شورا را صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

تجربه ارزشمند و کم‌نظیر جنابعالی در هشت سال دفاع مقدس و سال‌ها مجاهدت و حضور مؤثر در عرصه‌های دفاعی، امنیتی و راهبردی کشور، پشتوانه‌ای ارزشمند برای ایفای این مسئولیت خطیر و راهبردی است.

امروز که جمهوری اسلامی ایران در آستانه نظم نوین جهانی و ظهور قدرت موثر در عرصه بین المللی است ، حضور نیروهای مؤمن، مجاهد ، زمان شناس و صاحب‌تجربه در جایگاه‌های راهبردی کشور، سرمایه‌ای برای هدایت و صیانت از منافع ملی و تقویت قدرت و اقتدار ایران اسلامی است.

از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون جنابعالی را در این مسئولیت مهم و خدمت به ملت سرافراز ایران اسلامی مسئلت دارم.

همچنین از تلاش‌های ارزشمند و مجاهدت‌های برادر گرامی، دکتر محمدباقر ذوالقدر، در دوران حساس و پر مخاطره مسئولیت دبیر شورای عالی امنیت ملی صمیمانه قدردانی می‌کنم

کد مطلب 6912696
هادی رضایی

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