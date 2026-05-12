به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که فضای رسانهای کشور تحت تأثیر تحولات و درگیریهای جنگ رمضان بود، میدان روایتها بیش از همیشه به صحنه رقابت و اثرگذاری تبدیل شد. در چنین شرایطی، نهادهای تولیدکننده محتوا در شکلدهی به جریان روایت و مدیریت افکار عمومی نقش ویژه تری پیدا کردند. مرکز رسانهای هنری نهضت بهعنوان یکی از مجموعههای فعال در حوزه تولیدات واکنش سریع، با حجم قابل توجهی از آثار رسانهای و هنری وارد میدان شد و تلاش کرد سهمی مؤثر در این جریان پرشتاب ایفا کند.
صادق روشن رئیس مرکز هنری رسانهای نهضت سازمان تبلیغات اسلامی، درباره اقداماتی که برای تولیدات فوری رسانهای و هنری انجام شده است به خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموریت اصلی که مثل نان شب برای «نهضت» اهمیت داشت همین تولیدات واکنش سریع و موجسازی رسانهای بود. ما یاد گرفتهایم در دل تلاطمها دچار سردرگمی نشویم. تجربههای سختی که در وقایعی مثل شهادت حاجآقا رئیسی، سید حسن نصرالله و آن جنگ ۱۲ روزه داشتیم، به ما آموخت که چگونه در همان ساعات اولیه، یک ساختار چابک و پایدار ایجاد کنیم.
وی اضافه کرد: باورکردنی نیست اما همان شب اول بیش از ۵۰ تیم رسانهای را به خط کردیم که جهادی و شبانهروزی پای کار بودند. مدیران گروهها با اتکا به تجربههای قبلی، برای چنین حجمی از فعالیت آماده بودند؛ بهطوری که همان شب اول هم تولیدات آماده قبلی را به آنتن رساندیم و هم آثار جدید در کمتر از ۲۴ ساعت آماده شد. ما تلاش کردیم این باور را در تیم تقویت کنیم که ایده تا تولید نباید درگیر بروکراسی شود و در عین حفظ کیفیت، سرعت عمل نیز اولویت دارد.
روشن درباره حجم تولیدات در این ایام بیان کرد: در بخش آثار کوتاه ۵۵ نماهنگ، ۹۵ تیزر، ۱۷ موشنگرافیک و ۲۰ آرمآگهی تولید شد. همچنین ۱۵ اثر مبتنی بر هوش مصنوعی ساخته شد که بازتاب زیادی داشت. در حوزه موسیقی نیز ۸ سرود، ۲۴ مداحی و ۱۱ قطعه موسیقی با حضور خوانندگان مطرح کشور تولید شد. همچنین در بخش مستند ۱۶ مجموعه مستند ساخته شد که در مجموع به ۲۰۰ قسمت رسید؛ بیش از ۱۲۰۰ دقیقه محتوا در قالبهای متنوع داشتیم و در فضای مجازی نیز تولیدات ما بیش از ۶۴ میلیون بازدید گرفت.
خوانندگان در جنگ رمضان همراه شدند
وی با اشاره به نماهنگ هایی که بیشترین بازخورد را گرفت، یادآور شد: آثار بینالمللی مبتنی بر هوش مصنوعی مثل «رپ لگویی» یا «بتبعل» که رویکردی تهاجمی داشتند بازتاب جهانی قابلتوجهی پیدا کردند. در داخل کشور نیز پویش «زنده باد ایران» بیشترین بازخورد را داشت. بیش از ۲۰ اثر فاخر با حضور خوانندگانی چون محمد معتمدی، رضا صادقی، گرشا رضایی، حامد همایون و پرواز همای تولید شد. این آثار با محوریت ایران، رشادت رزمندگان و حتی شهدای میناب ساخته شد و بارها از رسانه ملی پخش شد. هدف ما ایجاد یک موج رسانهای کیفی بود که به لطف خدا با استقبال گسترده همراه شد.
رئیس مرکز هنری رسانهای نهضت سازمان تبلیغات اسلامی درباره فعالیت ها در این مرکز اظهار کرد: واقعاً همه نیروهای مرکز مثل نیروهای نظامی، جهادی پای کار ایستادند. با اینکه شنیده میشد مراکز رسانهای هم جزو بانک اهداف هستند، اما بچهها بدون ذرهای ترس پای کار ایستادند. شاید میتوانستند دورکاری کنند، اما آرمان و هدفشان اجازه نداد و ماندند؛ حتی برخی تجهیزاتشان در حملات آسیب دید.
وی با اشاره به خاطره ای در این زمینه گفت: یکی از مدیران گروههای ما برای مستندسازی از خانواده شهدا به شهرستان رفت، همانجا خبردار شد که خانهاش در تهران موشک خورده و نیمی از آن کاملاً تخریب شده است. با این حال همانجا ماند و تا کارش تمام نشد برنگشت. تا زمان بازگشت او بقیه بچههای مخلص جهادی رفتند و خانهاش را سامان دادند.
باید از لاک دفاعی دربیاییم و به قلب دروغهای دشمن بزنیم
روشن در ادامه درباره مهمترین وظیفه مرکز نهضت در جنگ روایت ها تصریح کرد: ما چند مولفه را به عنوان اصل قرار دادیم؛ اول اینکه از تجربههای این ۲ جنگ اخیر استفاده کنیم و به جای دفاع رسانه ای، به موجسازیهای رسانه ای دشمن حمله کنیم. دوم، همدلی و رفاقتی را که بین تیمهای کاری وجود دارد، حفظ کنیم و استمرار ببخشیم. اصل سوم هم اجازه ندهیم نگاه اداری و بروکراسی دست و پای هنرمند را ببندد. ما همه ایدهها را میشنویم و به آنها بال و پر میدهیم تا آن اثر شاخص که جبهه انقلاب نیاز دارد، خلق شود.
وی در ادامه با تاکید بر واکنش سریع بودن مرکز عنوان کرد: دوربین ما در ایام جنگ در تمام میدانها حضور داشت و از همان ساعتهای اول، خروجی اتفاقات به آنتن میرسید که خودش یک اقدام و عمل متفاوت برای یک تیم رسانه ای بود. این موضوع باعث شد تعامل خیلی خوبی با رسانه ملی و فعالان فضای مجازی شکل بگیرد و همه پای کار بیایند.
رئیس مرکز هنری رسانهای نهضت سازمان تبلیغات اسلامی درباره راهبرد اصلی مرکز رسانهای هنری نهضت در روایت بحرانها گفت: اول شناخت دقیق خودِ بحران است. یعنی منِ رسانهای اول باید دقیق بفهمم چه اتفاقی افتاده و به تحلیل درست نسبت به بحران برسم، تا بتوانم اثر تاثیرگذار بسازم. دوم شناخت مخاطب که بر این اساس برای هر شبکه اجتماعی یک نوع روایت داریم و نوع تیتر زدن و لحن ما برای مخاطبهای مختلف، فرق میکند.
وی در پایان با قدردانی از همه نیروهایی که برای ایران مایه گذاشتند بیان کرد: اصل سوم هم اقتدار رسانهای در فضای بینالملل است. ما باید از لاک دفاعی دربیاییم و به قلب دروغهای دشمن بزنیم. همانطور که موشکهای ما اقتدار نظامیمان را نشان دادند، باید اقتدار رسانهای انقلاب را به رخ جهانیان بکشیم.
نظر شما