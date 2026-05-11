دستیاران نخست وزیر انگلیس استعفا دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارانانوت، تام راتلند (Tom Rutland) و جو موریس (Joe Morris)، ۲ دستیار کر استارمر نخست وزیر انگلیس امروز دوشنبه از سمتهای خود استعفا دادند.
بر اساس اعلام این رسانه، دستیاران کر استارمر پس از این اقدام از نخست وزیر انگلیس هم خواستند تا اقدام مشابهی را انجام دهد.
این اقدام ناشی از شکست حزب کارگر در انتخابات محلی پنجشنبه گذشته است که اعضای حزب را بر آن می دارد تا خواستار استعفای استارمر شوند.
نتایج اولیه انتخابات محلی انگلیس از شکست سنگین و فاجعه بار حزب کارگر در برابر حزب اصلاح راستگرا انگلیس حکایت داشت.
حزب کارگر به رهبری نخستوزیر انگلیس، در انتخابات محلی هفته پیش متحمل شکستهای سنگین و زودهنگامی شد؛ نتیجهای که عمق خشم رأیدهندگان را نشان میدهد و تردیدها درباره آینده سیاسی استارمر را افزایش داده است.
طبق گزارش خبرگزاری رویترز، ذینفع اصلی این تحول، حزب پوپولیست «اصلاح انگلیس» (Reform UK) به رهبری نایجل فاراژ، حامی پیشین برگزیت، بود که بیش از ۳۰۰ کرسی شورایی در انگلستان را به دست آورد و میتواند در اسکاتلند و ولز به اپوزیسیون اصلی در برابر حزب ملی اسکاتلند (استقلالطلب) و حزب «پلاید کامری» تبدیل شود.
استارمر در واکنش به این نتایج گفته بود: نتایج دردناک و بسیار سخت بود. این روزهای سخت عزم مرا برای تحقق تغییر وعده داده شده، سست نخواهد کرد.
پس از این شکست، حدود ۴۰ نماینده پارلمان از حزب کارگر بهصورت علنی خواستار استعفا یا تعیین جدول زمانی خروج استارمر از رهبری حزب شدند. برخی از این نمایندگان حتی او را «کاملاً جدا از واقعیت سیاسی کشور» توصیف کردهاند.
نظر شما