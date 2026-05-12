به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار صادقی، شامگاه دوشنبه گفت: معوقات مربوط به رتبهبندی سال ۱۴۰۰ معلمان در خرداد ماه امسال پرداخت و تسویه خواهد شد.
وی در نشست شورای آموزش و پرورش هشترود با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه رفاهی فرهنگیان اظهار کرد: امسال بازنشستگان آموزش و پرورش پاداش پایان خدمت خود را به طور کامل در همان سال بازنشستگی دریافت کردهاند و در پرداخت حقوق جاری نیز مشکلی وجود ندارد.
وی افزود: در حال حاضر بدهی معوقهای به فرهنگیان وجود ندارد و تنها معوقات مربوط به رتبهبندی سال ۱۴۰۰ باقی مانده که قرار است در مدت کوتاهی پرداخت شود.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی همچنین درباره نحوه ادامه آموزشها گفت: با توجه به شرایط کشور و اهمیت حفظ سلامت دانشآموزان و فرهنگیان، آموزشها همچنان به صورت مجازی ادامه خواهد داشت.
صادقی با اشاره به دانشآموزانی که به شبکه «شاد» دسترسی ندارند، بیان کرد: برای این دانشآموزان دو راهکار در نظر گرفته شده است که شامل توزیع حضوری درسنامههای آموزشی و استفاده از کلاسهای تلویزیونی شبکه آموزش است.
وی درباره برگزاری امتحانات نیز گفت: امتحانات پایههای یازدهم و دوازدهم به صورت نهایی، پایههای هفتم تا دهم به صورت داخلی و استانی و در دوره ابتدایی به شکل توصیفی برگزار میشود و در صورت عادی شدن شرایط، امتحانات نهایی با رعایت کامل پروتکلها برگزار خواهد شد.
صادقی همچنین از اجرای طرحهای توسعه فضاهای آموزشی در شهرستان هشترود خبر داد و گفت: چهار طرح آموزشی تا مهر ماه امسال در این منطقه به بهرهبرداری خواهد رسید و تکمیل مدرسه فرهنگیان نیز در دستور کار قرار دارد.
