پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه بوستان رازی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱، در خصوص آخرین وضعیت پروژه های در حال اجرای این منطقه اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های شهری، ارتقای سرانه‌های خدماتی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری در منطقه ۱۱ است و بر همین اساس پروژه‌های متعددی به صورت همزمان در سطح منطقه در حال اجراست.

وی افزود: پروژه احداث سوله ورزشی بوستان شهید حججی با زیربنای ۶۰۰ متر مربع و اعتبار قرارداد ۱۹۴ میلیارد ریال، از ۸۵ درصد به ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و عملیات عمرانی آن تقریباً تکمیل شده است.

قمی ادامه داد: پروژه احداث همراه‌سرای خیابان قزوین با زیربنای بیش از ۲۱۰۰ متر مربع، شامل ۵ طبقه و ۳۸ سوئیت اقامتی، با اعتبار ۸۳۶ میلیارد ریال در حال اجراست و تاکنون ۴۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

شهردار منطقه ۱۱ با اشاره به پروژه‌های فضای سبز منطقه گفت: پروژه احداث بوستان کودکان چنگیزی با اعتبار ۹۸ میلیارد ریال، از ۴۰ درصد به ۷۰ درصد پیشرفت رسیده و پروژه بوستان رازی(اتحاد) و بوستان دامپزشکی نیز با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال، جهشی قابل توجه از ۸ درصد به ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: پروژه ساماندهی کف نهر خیابان ولیعصر(عج) نیز با اعتبار ۴۲۶ میلیارد ریال، از ۹ درصد به ۵۰ درصد پیشرفت رسیده و عملیات بهسازی کف نهر، مرمت سنگ‌های درپوش و اجرای نوار جاذب آب در آن در حال انجام است.

قمی همچنین از اجرای پروژه تخریب ساختمان‌های ناایمن در سطح منطقه خبر داد و گفت: این پروژه با اعتبار ۹۸ میلیارد ریال و با هدف حفظ ایمنی شهروندان و رفع خطر از ساختمان‌های پرخطر در حال اجراست و تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی در ادامه به پروژه مرمت ساختمان الگونما اشاره کرد و افزود: این مجموعه فرهنگی و آموزشی با مساحت بیش از ۲ هزار متر مربع و اعتبار ۲۱۸ میلیارد ریال، با پیشرفت ۱۰۰ درصدی تکمیل شده و آماده افتتاح است.

شهردار منطقه ۱۱ با اشاره به تعریف پروژه جدید احداث سوله بازیافت در سال ۱۴۰۵ ، توضیح داد: این پروژه با هدف ارتقای مدیریت پسماند و حفظ محیط زیست در محدوده خیابان قزوین و تقاطع نواب، در زمینی به مساحت بیش از ۱۶۶۰ متر مربع اجرا خواهد شد.

قمی با اشاره به روند کلی پروژه‌ها خاطرنشان کرد: بررسی آمارها نشان می‌دهد بیشترین رشد پیشرفت فیزیکی مربوط به پروژه بوستان رازی(اتحاد) و بوستان دامپزشکی بوده که از ۸ درصد به ۹۰ درصد رسیده است و پس از آن پروژه ساماندهی کف نهر ولیعصر(عج) با رشد ۴۱ درصدی قرار دارد.