۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۵۵

پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه بوستان رازی

شهردار منطقه ۱۱ تهران گفت: مجموع اعتبار قرارداد پروژه‌های فعال منطقه به بیش از ۲ هزار میلیارد ریال رسیده و برخی پروژه‌ها با رشد پیشرفت فیزیکی، در آستانه بهره‌برداری قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱، در خصوص آخرین وضعیت پروژه های در حال اجرای این منطقه اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های شهری، ارتقای سرانه‌های خدماتی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری در منطقه ۱۱ است و بر همین اساس پروژه‌های متعددی به صورت همزمان در سطح منطقه در حال اجراست.

وی افزود: پروژه احداث سوله ورزشی بوستان شهید حججی با زیربنای ۶۰۰ متر مربع و اعتبار قرارداد ۱۹۴ میلیارد ریال، از ۸۵ درصد به ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و عملیات عمرانی آن تقریباً تکمیل شده است.

قمی ادامه داد: پروژه احداث همراه‌سرای خیابان قزوین با زیربنای بیش از ۲۱۰۰ متر مربع، شامل ۵ طبقه و ۳۸ سوئیت اقامتی، با اعتبار ۸۳۶ میلیارد ریال در حال اجراست و تاکنون ۴۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

شهردار منطقه ۱۱ با اشاره به پروژه‌های فضای سبز منطقه گفت: پروژه احداث بوستان کودکان چنگیزی با اعتبار ۹۸ میلیارد ریال، از ۴۰ درصد به ۷۰ درصد پیشرفت رسیده و پروژه بوستان رازی(اتحاد) و بوستان دامپزشکی نیز با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال، جهشی قابل توجه از ۸ درصد به ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: پروژه ساماندهی کف نهر خیابان ولیعصر(عج) نیز با اعتبار ۴۲۶ میلیارد ریال، از ۹ درصد به ۵۰ درصد پیشرفت رسیده و عملیات بهسازی کف نهر، مرمت سنگ‌های درپوش و اجرای نوار جاذب آب در آن در حال انجام است.

قمی همچنین از اجرای پروژه تخریب ساختمان‌های ناایمن در سطح منطقه خبر داد و گفت: این پروژه با اعتبار ۹۸ میلیارد ریال و با هدف حفظ ایمنی شهروندان و رفع خطر از ساختمان‌های پرخطر در حال اجراست و تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی در ادامه به پروژه مرمت ساختمان الگونما اشاره کرد و افزود: این مجموعه فرهنگی و آموزشی با مساحت بیش از ۲ هزار متر مربع و اعتبار ۲۱۸ میلیارد ریال، با پیشرفت ۱۰۰ درصدی تکمیل شده و آماده افتتاح است.

شهردار منطقه ۱۱ با اشاره به تعریف پروژه جدید احداث سوله بازیافت در سال ۱۴۰۵ ، توضیح داد: این پروژه با هدف ارتقای مدیریت پسماند و حفظ محیط زیست در محدوده خیابان قزوین و تقاطع نواب، در زمینی به مساحت بیش از ۱۶۶۰ متر مربع اجرا خواهد شد.

قمی با اشاره به روند کلی پروژه‌ها خاطرنشان کرد: بررسی آمارها نشان می‌دهد بیشترین رشد پیشرفت فیزیکی مربوط به پروژه بوستان رازی(اتحاد) و بوستان دامپزشکی بوده که از ۸ درصد به ۹۰ درصد رسیده است و پس از آن پروژه ساماندهی کف نهر ولیعصر(عج) با رشد ۴۱ درصدی قرار دارد.

