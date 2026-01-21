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۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶

سقوط بزرگترین رمزارز جهان؛ بیت‌کوین به زیر ۹۰ هزار دلار رسید

سقوط بزرگترین رمزارز جهان؛ بیت‌کوین به زیر ۹۰ هزار دلار رسید

بیت‌کوین پس از سقوط چهار درصدی در روز سه‌شنبه، صبح چهارشنبه در آسیا به روند نزولی خود ادامه داد و با کاهش ۰.۵ درصدی به ۸۸ هزار و ۸۹۴ دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیت‌کوین با ادامه روند ریسک‌زدایی سرمایه‌گذاران در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی، ریزش شدید در بازارهای مالی جهانی را دنبال کرد و به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک هفته گذشته نزول کرد.

طبق گزارش بلومبرگ، بر همین اساس همزمان با افت بازارهای سهام، اوراق خزانه‌داری بلندمدت آمریکا و اوراق قرضه ژاپن، بزرگترین رمزارز جهان برای اولین بار از ۹ ژانویه، به زیر ۹۰ هزار دلار سقوط کرد. بیت‌کوین پس از سقوط چهار درصدی در روز سه‌شنبه، صبح چهارشنبه در آسیا به روند نزولی خود ادامه داد و تا ساعت ۹ و ۲۷ دقیقه صبح در سنگاپور، ۰.۵ درصد کاهش یافت و به ۸۸ هزار و ۸۹۴ دلار رسید.

توکن‌های کوچک و کم‌نقدتر، سقوط بیشتری داشتند، به طوری که اتریوم بیش از هفت درصد و سولانا ۵.۳ درصد کاهش یافتند. سهام شرکت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال نیز سقوط کردند. «کوین‌بیس گلوبال» ۵.۶ درصد کاهش یافت، در حالی که سهام شرکت «استراتژی» تقریبا هشت درصد کاهش یافت.

سرمایه‌گذاران رمزارز در سال جاری تاکنون، حدود ۱.۲ میلیارد دلار به ده‌ها صندوق ETF بیت‌کوین ثبت شده در آمریکا تزریق کرده‌اند که در ابتدا به افزایش قیمت این رمزارز پس از سقوط آن در سال گذشته، کمک کرده بود.

کد مطلب 6727126
سمیه رسولی

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