به گزارش خبرگزاری مهر، دادههای پلتفرم تحلیلی «کریپتوکوانت» نشان میدهد میزان بیتکوین واریز شده به صرافیها که همزمان با افت قیمت در ۶ فوریه به محدوده ۶۰ هزار دلار، به حدود ۶۰ هزار بیتکوین رسیده بود، طی هفت روز گذشته بهطور میانگین به حدود ۲۳ هزار بیتکوین کاهش یافته است.
این کاهش بیانگر فروکش کردن فاز شدید فروش در بازار است، هرچند سطح ورود بیتکوین به صرافیها همچنان در مقایسه با ماههای قبل بالا ارزیابی میشود. تحلیلگران معتقدند افت جریان ورودی به صرافیها میتواند فشار فروش بر قیمتها را تا حدی کاهش دهد.
در همین حال، شاخص «نسبت نهنگ» (Exchange Whale Ratio) که سهم ۱۰ واریزکننده بزرگ را از کل ورودیها اندازهگیری میکند، به ۰.۶۴ رسیده که بالاترین سطح ثبتشده از سال ۲۰۱۵ تاکنون است. این داده نشان میدهد ۶۴ درصد از کل بیتکوینهای واریز شده به صرافیها توسط ۱۰ بازیگر بزرگ انجام شده و حاکی از تداوم فروش از سوی نهنگهاست.
سایت «دیکریپت» گزارش داد بیتکوین که در ماه اکتبر به اوج تاریخی ۱۲۶ هزار دلار رسیده بود، اکنون حدود ۴۶ درصد پایینتر و در محدوده ۶۷ هزار دلار معامله میشود.
بر اساس تحلیلهای پیشین این وبسایت، کف نهایی بازار نزولی ممکن است در محدوده ۵۵ هزار دلار شکل بگیرد. همچنین کاهش ورود استیبلکوینهایی مانند تتر به صرافیها نشاندهنده افت قدرت خرید و احتیاط بیشتر سرمایهگذاران در بازار ارزهای دیجیتال است.
