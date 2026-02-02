مصطفی پورواحدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: همزمان با ایام‌الله دهه مبارک فجر، ۲۴ پروژه عمرانی در روستاهای این شهرستان افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد که بیشترین تعداد پروژه در سطح استان گیلان محسوب می‌شود.

وی افزود: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۲۸۱ میلیارد ریال اجرا شده و در راستای توسعه زیرساخت‌های روستایی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان به بهره‌برداری خواهد رسید.

سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان رودسر با اشاره به محورهای اجرای این پروژه‌ها گفت: اجرای طرح هادی روستایی، بهسازی و آسفالت معابر، ساماندهی فضاهای عمومی و ارتقای زیرساخت‌های روستایی از جمله مهم‌ترین طرح‌های افتتاحی در دهه فجر امسال است.

پورواحدی با تأکید بر رویکرد محرومیت‌زدایی بنیاد مسکن خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها با هدف افزایش ایمنی معابر، بهبود خدمات زیربنایی و ایجاد بستر مناسب برای ماندگاری جمعیت در روستاها اجرا شده است.

وی در پایان ضمن گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر، از همکاری دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی روستاها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط قدردانی کرد و گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان رودسر با تمام ظرفیت، خدمت‌رسانی و توسعه پایدار روستاها را دنبال می‌کند.