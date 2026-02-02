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۱۳ بهمن ۱۴۰۴، ۸:۴۳

رودسر رکورددار پروژه‌های دهه فجر بنیاد مسکن در گیلان شد

رودسر رکورددار پروژه‌های دهه فجر بنیاد مسکن در گیلان شد

رودسر- سرپرست اداره بنیاد مسکن رودسر گفت: این شهرستان با افتتاح ۲۴ پروژه عمرانی روستایی، بیشترین تعداد پروژه‌های بنیاد مسکن در دهه فجر استان گیلان را به خود اختصاص داده است.

مصطفی پورواحدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: همزمان با ایام‌الله دهه مبارک فجر، ۲۴ پروژه عمرانی در روستاهای این شهرستان افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد که بیشترین تعداد پروژه در سطح استان گیلان محسوب می‌شود.

وی افزود: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۲۸۱ میلیارد ریال اجرا شده و در راستای توسعه زیرساخت‌های روستایی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان به بهره‌برداری خواهد رسید.

سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان رودسر با اشاره به محورهای اجرای این پروژه‌ها گفت: اجرای طرح هادی روستایی، بهسازی و آسفالت معابر، ساماندهی فضاهای عمومی و ارتقای زیرساخت‌های روستایی از جمله مهم‌ترین طرح‌های افتتاحی در دهه فجر امسال است.

پورواحدی با تأکید بر رویکرد محرومیت‌زدایی بنیاد مسکن خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها با هدف افزایش ایمنی معابر، بهبود خدمات زیربنایی و ایجاد بستر مناسب برای ماندگاری جمعیت در روستاها اجرا شده است.

وی در پایان ضمن گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر، از همکاری دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی روستاها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط قدردانی کرد و گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان رودسر با تمام ظرفیت، خدمت‌رسانی و توسعه پایدار روستاها را دنبال می‌کند.

کد مطلب 6737325

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