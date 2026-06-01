۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱

کلاهبردار اینترنتی در بردسکن شناسایی شد

بردسکن- فرمانده انتظامی بردسکن از شناسایی کلاهبردار اینترنتی با ۶۵۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد. 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی حسن زاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا در خصوص کلاهبرداری ۶۵۰ میلیون ریالی در بستر فضای مجازی، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی بردسکن افزود: با پیگیری های تخصصی کارشناسان پلیس فتا، متهم در یکی از استان‌های مرکزی کشور شناسایی و پرونده مربوطه با هماهنگی مقام قضایی جهت سیر مراحل‌ قانونی به دادسرای استان مقصد ارسال شد.

وی گفت: شهروندان در صورت بروز هرگونه مشکل در فضای سایبر با کارشناسان مرکز فوریت های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس حاصل کنند.

کد مطلب 6847127

