کلاهبردار اینترنتی در بردسکن شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی حسن زاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا در خصوص کلاهبرداری ۶۵۰ میلیون ریالی در بستر فضای مجازی، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی بردسکن افزود: با پیگیری های تخصصی کارشناسان پلیس فتا، متهم در یکی از استان‌های مرکزی کشور شناسایی و پرونده مربوطه با هماهنگی مقام قضایی جهت سیر مراحل‌ قانونی به دادسرای استان مقصد ارسال شد.

وی گفت: شهروندان در صورت بروز هرگونه مشکل در فضای سایبر با کارشناسان مرکز فوریت های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس حاصل کنند.