علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از اواخر وقت امروز دوشنبه سامانه‌ای ناپایدار وارد جو استان کرمانشاه می‌شود، اظهار کرد: این سامانه تا اواخر روز چهارشنبه فعال خواهد بود و در این مدت، به تناوب شاهد بارندگی همراه با وزش باد و وقوع رعدوبرق در سطح استان خواهیم بود.

وی افزود: فعالیت این سامانه علاوه بر بارش، سبب افزایش نسبی دمای شبانه و در مقابل، کاهش تدریجی دمای روزانه در مناطق مختلف استان می‌شود که این تغییرات دمایی، به‌ویژه در ساعات شب و اوایل صبح محسوس‌تر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به تشدید ناپایداری‌ها تصریح کرد: شرایط ناپایدار جوی طی ساعاتی از روز سه‌شنبه تا ظهر چهارشنبه شدت بیشتری خواهد داشت و در این بازه زمانی، بارش‌ها در برخی نقاط استان می‌تواند به صورت رگبار شدید و حتی همراه با رگبار پراکنده تگرگ رخ دهد.

زورآوند خاطرنشان کرد: شدت بارش‌ها در برخی مناطق، به‌ویژه نقاط مستعد، احتمال بروز آبگرفتگی معابر عمومی و شکل‌گیری رواناب‌های موقتی را به همراه دارد و لازم است شهروندان و دستگاه‌های اجرایی نسبت به این شرایط، تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند.

وی با اشاره به ماهیت بارش‌ها در مناطق مرتفع استان گفت: بارندگی علاوه بر ارتفاعات و گردنه‌های برفگیر، احتمالاً در نواحی سردسیر استان نیز به صورت برف مشاهده خواهد شد که این موضوع می‌تواند موجب لغزندگی جاده‌ها و اختلال موقت در تردد محورهای کوهستانی شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در ادامه به وضعیت جوی روزهای پایانی هفته اشاره کرد و گفت: در روزهای پنجشنبه و جمعه، به‌جز کاهش دمای شبانه که شرایط را برای تشکیل مه به‌ویژه در ساعات صبحگاهی تقویت می‌کند و همچنین رشد ابر در برخی ساعات، پدیده قابل توجه دیگری برای جو استان پیش‌بینی نمی‌شود.

زورآوند در پایان با بیان اینکه ناپایداری‌ها به‌طور کامل پایان نخواهد یافت، افزود: در روزهای شنبه و یکشنبه، با ورود موج ناپایدار دیگری به جو منطقه، مجدداً شاهد وقوع بارندگی در سطح استان کرمانشاه خواهیم بود که جزئیات آن در اطلاعیه‌های بعدی اعلام می‌شود.