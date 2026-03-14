علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل داده‌های هواشناسی، سامانه‌ای بارشی با رطوبت قابل توجه از عصر امروز وارد جو منطقه شده و تا روز دوشنبه بر شرایط جوی استان کرمانشاه تأثیرگذار خواهد بود.

وی افزود: فعالیت این سامانه علاوه بر افزایش نسبی دمای شبانه، به تناوب موجب وزش باد، بارندگی و وقوع رعدوبرق در سطح استان می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: شدت بارش‌ها در روزهای یکشنبه و دوشنبه و به‌ویژه در روز یکشنبه بیشتر خواهد بود و در برخی نقاط می‌تواند موجب آبگرفتگی معابر عمومی و ایجاد روان‌آب شود.

زورآوند ادامه داد: همچنین در برخی مناطق احتمال رگبار تگرگ و سیلابی شدن مسیل‌ها وجود دارد و در ساعات خاصی از این روزها وزش باد ممکن است باعث غبارآلود شدن هوا در مناطق مرزی استان شود.

وی درباره وضعیت جوی استان در میانه هفته گفت: در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه پدیده قابل توجهی برای استان پیش‌بینی نمی‌شود و تنها کاهش نسبی دمای شبانه رخ می‌دهد که می‌تواند شرایط را برای شکل‌گیری مه، به‌ویژه در اوایل صبح و در مناطق مرطوب و کوهستانی فراهم کند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه اضافه کرد: در برخی ساعات این دو روز رشد ابر نیز در آسمان استان مشاهده خواهد شد، اما انتظار بارندگی قابل توجهی وجود ندارد.

زورآوند همچنین خاطرنشان کرد: در روزهای پایانی هفته و با ورود موج ناپایدار دیگری به منطقه، بار دیگر شرایط برای وقوع بارندگی در سطح استان فراهم خواهد شد.

وی در پایان به دمای ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته اشاره کرد و گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته سرپل‌ذهاب، قصرشیرین و خسروی با بیشینه دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان بودند و کیوه‌نان با کمینه دمای منفی ۳ درجه سردترین نقطه گزارش شد؛ در شهر کرمانشاه نیز دما بین ۳ تا ۱۱ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.