مهلت ۷ روزه بورکینافاسو به فرانسه برای بستن سفارتش در واگادوگو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دولت بورکینافاسو امروز دوشنبه به فرانسه اعلام کرد که پاریس باید سفارت خود در پایتخت این کشور را تعطیل کند.

بر اساس اعلام این رسانه، بورکینافاسو اعلام کرد که فرانسه باید ظرف مدت یک هفته سفارت خود در واگادوگو پایتخت این کشور را تعطیل کند.

اعلام رسمی قطع روابط دیپلماتیک میان بورکینافاسو و فرانسه را باید فراتر از یک اختلاف دوجانبه ارزیابی کرد. این تصمیم که از سوی دولت انتقالی بورکینافاسو در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ اعلام شد، در واقع ادامه روندی است که از زمان روی کار آمدن کاپیتان ابراهیم ترائوره در سال ۲۰۲۲ آغاز شده و بیانگر بازتعریف سیاست خارجی این کشور بر پایه حاکمیت ملی، کاهش وابستگی به قدرت‌های سنتی غربی و گسترش همکاری با شرکای جدید است.

دولت بورکینافاسو در بیانیه رسمی خود اعلام کرد که شرایط لازم برای حفظ روابط دیپلماتیک با فرانسه، از جمله احترام متقابل، اعتماد دوجانبه، عدم مداخله در امور داخلی و احترام به حاکمیت ملی، دیگر وجود ندارد.

در این بیانیه، فرانسه به اتخاذ رویکردهای نئواستعماری، دخالت در امور داخلی و اقدام علیه منافع ملی بورکینافاسو متهم شده است.