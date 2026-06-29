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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۰

مهلت ۷ روزه بورکینافاسو به فرانسه برای بستن سفارتش در واگادوگو

مهلت ۷ روزه بورکینافاسو به فرانسه برای بستن سفارتش در واگادوگو

بورکینافاسو به فرانسه اعلام کرد که پاریس ظرف مدت ۷ روز باید سفارت خود در واگادوگو را تعطیل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دولت بورکینافاسو امروز دوشنبه به فرانسه اعلام کرد که پاریس باید سفارت خود در پایتخت این کشور را تعطیل کند.

بر اساس اعلام این رسانه، بورکینافاسو اعلام کرد که فرانسه باید ظرف مدت یک هفته سفارت خود در واگادوگو پایتخت این کشور را تعطیل کند.

اعلام رسمی قطع روابط دیپلماتیک میان بورکینافاسو و فرانسه را باید فراتر از یک اختلاف دوجانبه ارزیابی کرد. این تصمیم که از سوی دولت انتقالی بورکینافاسو در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ اعلام شد، در واقع ادامه روندی است که از زمان روی کار آمدن کاپیتان ابراهیم ترائوره در سال ۲۰۲۲ آغاز شده و بیانگر بازتعریف سیاست خارجی این کشور بر پایه حاکمیت ملی، کاهش وابستگی به قدرت‌های سنتی غربی و گسترش همکاری با شرکای جدید است.

دولت بورکینافاسو در بیانیه رسمی خود اعلام کرد که شرایط لازم برای حفظ روابط دیپلماتیک با فرانسه، از جمله احترام متقابل، اعتماد دوجانبه، عدم مداخله در امور داخلی و احترام به حاکمیت ملی، دیگر وجود ندارد.

در این بیانیه، فرانسه به اتخاذ رویکردهای نئواستعماری، دخالت در امور داخلی و اقدام علیه منافع ملی بورکینافاسو متهم شده است.

کد مطلب 6874598

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    نظرات

    • IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
      0 0
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      کشورهای غربی متهم نمی‌شوند استعمار گر و مداخله‌گر هستند
    • سامان IR ۰۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۰
      0 0
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      این کاپیتان یه گروهبان ارتش هستش که با کودتا قدرت گرفت و مثل بقیه نظامی های این کشور آفریقایی رو داره به نابودی کامل می کشه ، البته ایشون بشدت جو گیر هستند و در توهمات و تخیلات بسر می برند

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