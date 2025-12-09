فیض قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان کرمانشاه دارای ۷۰ هکتار باغات لیموشیرین غیر مثمر و ۱۰۰ هکتار باغات لیموشیرین مثمر است.

وی با اشاره به اینکه تمامی باغات لیموشیرین استان در شهرستان قصرشیرین واقع شده‌اند، افزود: تولید این باغات عمدتاً در داخل استان مصرف می‌شود و بخش قابل توجهی از نیاز بازار داخلی را تأمین می‌کند.

قربانی تصریح کرد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، میزان تولید لیموشیرین در باغات مثمر استان طی سال جاری حدود ۲ هزار تن پیش‌بینی می‌شود و عمده رقم کشت‌شده در این باغات، رقم فلسطینی است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، زمان برداشت لیموشیرین از باغات استان را اوایل آذر تا اواسط دی‌ماه اعلام کرد.