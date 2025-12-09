  1. استانها
پیش‌بینی تولید ۲ هزار تن لیموشیرین در استان کرمانشاه

کرمانشاه – مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از پیش‌بینی تولید دو هزار تن لیموشیرین در باغات این استان طی سال جاری خبر داد.

فیض قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان کرمانشاه دارای ۷۰ هکتار باغات لیموشیرین غیر مثمر و ۱۰۰ هکتار باغات لیموشیرین مثمر است.

وی با اشاره به اینکه تمامی باغات لیموشیرین استان در شهرستان قصرشیرین واقع شده‌اند، افزود: تولید این باغات عمدتاً در داخل استان مصرف می‌شود و بخش قابل توجهی از نیاز بازار داخلی را تأمین می‌کند.

قربانی تصریح کرد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، میزان تولید لیموشیرین در باغات مثمر استان طی سال جاری حدود ۲ هزار تن پیش‌بینی می‌شود و عمده رقم کشت‌شده در این باغات، رقم فلسطینی است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، زمان برداشت لیموشیرین از باغات استان را اوایل آذر تا اواسط دی‌ماه اعلام کرد.

