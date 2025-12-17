  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۳

توسعه باغات دیم و مدیریت بهینه منابع آب در کرمانشاه

کرمانشاه - مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از اجرای برنامه توسعه باغات دیم در ۵۰۰ هکتار از اراضی مستعد استان خبر داد که ۲۰۰ هکتار آن عملیاتی شده است.

رحمان فیض‌قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر استفاده حداکثری از آب سبز و توسعه باغات دیم گفت: توسعه باغات در اراضی شیبدار یکی از راهکارهای اصلی مدیریت منابع آب و افزایش پایداری تولید کشاورزی در استان است و در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: پس از شناسایی مناطق مستعد و انجام مطالعات کارشناسی، برنامه توسعه باغات دیم در سطح ۵۰۰ هکتار تدوین شد که عملیات اجرایی آن از ابتدای سال جاری آغاز شده است. تاکنون چاله‌کنی و احداث سامانه‌های آبگیر در سطح ۲۰۰ هکتار انجام شده و مراحل بعدی نیز به مرور پیگیری می‌شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه درباره محورهای اجرایی این طرح توضیح داد: توسعه محصولات سردسیری در شهرستان‌های سنقر، هرسین، صحنه، روانسر، کرمانشاه و دالاهو و همچنین محصولات معتدل گرم در شهرستان‌های بانبره، سرپل‌ذهاب و سایر مناطق مشابه در حال اجرا است.

فیض‌قربانی خاطرنشان کرد: محصولات انتخاب‌شده شامل بادام، انگور، گل محمدی، پسته و زیتون هستند که به دلیل نیاز آبی پایین، قابلیت کشت به‌صورت دیم دارند و نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری منابع آب و پایداری تولید کشاورزی استان ایفا می‌کنند.

