توسعه باغات دیم و مدیریت بهینه منابع آب در کرمانشاه

رحمان فیض‌قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر استفاده حداکثری از آب سبز و توسعه باغات دیم گفت: توسعه باغات در اراضی شیبدار یکی از راهکارهای اصلی مدیریت منابع آب و افزایش پایداری تولید کشاورزی در استان است و در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: پس از شناسایی مناطق مستعد و انجام مطالعات کارشناسی، برنامه توسعه باغات دیم در سطح ۵۰۰ هکتار تدوین شد که عملیات اجرایی آن از ابتدای سال جاری آغاز شده است. تاکنون چاله‌کنی و احداث سامانه‌های آبگیر در سطح ۲۰۰ هکتار انجام شده و مراحل بعدی نیز به مرور پیگیری می‌شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه درباره محورهای اجرایی این طرح توضیح داد: توسعه محصولات سردسیری در شهرستان‌های سنقر، هرسین، صحنه، روانسر، کرمانشاه و دالاهو و همچنین محصولات معتدل گرم در شهرستان‌های بانبره، سرپل‌ذهاب و سایر مناطق مشابه در حال اجرا است.

فیض‌قربانی خاطرنشان کرد: محصولات انتخاب‌شده شامل بادام، انگور، گل محمدی، پسته و زیتون هستند که به دلیل نیاز آبی پایین، قابلیت کشت به‌صورت دیم دارند و نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری منابع آب و پایداری تولید کشاورزی استان ایفا می‌کنند.