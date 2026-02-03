ربات‌ شاه!

به گزارش خبرگزاری مهر، وطن امروز نوشت: روزنامه فرانسوی «فیگارو» در گزارشی با عنوان «جنگ دیجیتال اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در سایه؛ حسابهای جعلی، لایکها و شاه ایران»، جزئیات قابل تأملی از کارزارها و کمپینهای مجازیای ارائه میدهد که در ماههای گذشته، بویژه در جریان حوادث تروریستی اخیر با هدف حمایت از ربع پهلوی و القای توهم تغییر نظام ایران به راه افتاده بود.
فیگارو گزارش خود را با این نکته آغاز میکند که همزمان با تهدیدهای آمریکا علیه ایران و تلاش برای بیثباتسازی جمهوری اسلامی، نبردی دیگر به صورت موازی در جریان بوده است. نبردی نه در میدان نظامی، بلکه در فضای آنلاین. به نوشته این روزنامه فرانسوی، کابینه صهیونیستی به طور فعال در تلاش بوده از طریق شبکههای اجتماعی، روایت تغییر نظام ایران را بسازد و افکار عمومی، بویژه نسلهای جوانتر را تحت تأثیر قرار دهد.
نکته محوری و افشاگرانه گزارش فیگارو، تأیید رسمی جعلی بودن کارزارهای حمایت از دیکتاتورزاده پهلوی است. این رسانه به صراحت مینویسد: «در این عملیات دیجیتال، از حسابهای جعلی، لایکهای ساختگی، رباتهای کاربری و انتشار هماهنگ پیامها استفاده شده تا پیامهایی خاص به نفع براندازی جمهوری اسلامی و تغییر نظام ایران منتشر شود. در این میان، پسر شاه پیشین ایران به صورت نمادین به عنوان «چهره جایگزین» بازنمایی شده، بازنماییای که نه ریشه در جامعه ایران، بلکه محصول یک مهندسی رسانهای بیرونی است».
روزنامه فرانسوی تأکید میکند هدف اصلی این تلاشها، مهندسی افکار عمومی ایرانیان و القای این باور بوده که جایگزینی جمهوری اسلامی با نظامی دیگر - اعم از سلطنتطلب یا جمهوری سکولار – نهتنها ممکن، بلکه مطلوب است. این پیامها در پلتفرمهایی مانند ایکس، اینستاگرام و دیگر شبکههای اجتماعی هدایت میشدند و بانیان آن برای افزایش دیده شدن، به ابزارهایی چون انتشار انبوه محتوا و لایکهای جعلی متوسل میشدند.
فیگارو این اقدامات را بخشی از آنچه رژیم صهیونیستی «جنگ دیجیتال علیه ایران» مینامد، توصیف میکند؛ جنگی که در کنار فشارهای نظامی مستقیم و دیپلماتیک دنبال میشود. به نوشته این روزنامه، حسابهای جعلی و لایکهای ساختگی به گونهای طراحی شدهاند که برخی ایدهها و چهرهها - از جمله ربع پهلوی - بیش از اندازه واقعی در معرض دید مخاطبان ایرانی قرار گیرند.
در ادامه، گزارش وارد جزئیات آماری میشود. جایی که ابعاد جعلی بودن این پروژه بهروشنی آشکار میشود. فیگارو مینویسد: ۹۵ درصد حسابهای حامی پهلوی در شبکه ایکس جعلی و غیرواقعی هستند. رقمی که عملا هر ادعایی درباره «پایگاه اجتماعی» یا «محبوبیت گسترده» او را زیر سؤال برده و نشان میدهد آنچه در تمام این مدت دیده میشد، نه حمایت مردمی، بلکه محصول یک عملیات سازمانیافته در سرزمین اشغالی بوده است.
فیگارو در ادامه به نقل از «سوشال فورنزیکس»، سازمان مستقل متخصص در تحلیل دستکاریهای دیجیتال، اذعان میکند گستره و پیچیدگی فعالیتهای مشاهدهشده در شبکههای اجتماعی فارسیزبان، حاکی از دخالت یک بازیگر دولتی است. این سازمان ۴ هزار و ۷۶۵ حساب را شناسایی کرده که هر کدام بیش از ۱۰۰ پیام در روز منتشر میکردند. حسابهایی که در مجموع، ۸۴۳ میلیون توئیت در طول عمر خود تولید کردهاند؛ آماری که به گفته فیگارو، به وضوح، نقش رباتها و حسابهای غیرانسانی را ثابت میکند.
علاوه بر این، ۱۱ هزار و ۴۲۱ حساب دیگر دارای تعامل غیرعادی بالا بودهاند و در مجموع ۱.۷ میلیارد لایک ثبت کردهاند. همچنین ۸ هزار و ۸۳۰ حساب چندین بار نام کاربری خود را تغییر دادهاند. روشی که به گفته فیگارو، معمولا با عملیات هماهنگ و سازمانیافته مرتبط است. در نهایت، ۳ هزار و ۳۶۱ حساب مرتبط با این گفتوگوها توسط خود پلتفرمها تعلیق شدهاند.
این روزنامه فرانسوی در بخش دیگری از گزارش خود، با اشاره به یافتههای «سیتیزن لب»، به تکنیکی موسوم به «آسترو ترفینگ» میپردازد؛ تکنیکی که با شبیهسازی حمایت مردمی، توهم بسیج تودهای ایجاد میکند. به نوشته فیگارو، بسیاری از این پروفایلها سال ۲۰۲۳ ایجاد شده بودند، ۲ سال غیرفعال ماندند و اوایل ۲۰۲۵، همزمان با افزایش تنشهای نظامی میان ایران و اسرائیل، ناگهان فعال شدند.
به نوشته فیگارو، شبکه ایکس پر از حسابهایی با ایموجی تاج شده است؛ هویتهای ساختگیای که مأموریت آنها، برجستهسازی روایت سلطنتطلبانه و نمایش حمایت گسترده از ربع پهلوی است. فیگارو همچنین خبر داده گزارش سوشال فورنزیکس برآورد میکند بیش از ۹۵ درصد این حسابها فیک و غیرواقعی است. رقمی که بار دیگر نشان میدهد اسرائیل برای چهرهای که از حداقل مقبولیت اجتماعی برخوردار نیست، ناچار به تولید محبوبیت مصنوعی است.
آنچه گزارش فیگارو به روشنی نشان میدهد، این است که پروژه اغتشاشات و روایتسازی علیه ایران، نهتنها در میدان واقعی به شکست انجامیده، بلکه در عرصه مجازی نیز با افشاگریهای رسانهای روبهرو شده است. این روزنامه فرانسوی، ناخواسته اما مستند، تأیید میکند لایکها، ترندها و محبوبیتهای مجازی رضا پهلوی، ساخته و پرداخته یک عملیات دیجیتال هدایتشده از سوی اسرائیل بوده و هیچ پشتوانه واقعی در جامعه ایران ندارد.
به بیان سادهتر، گزارش فیگارو یک واقعیت را تثبیت میکند: وقتی چهرهای از اقبال مردمی بیبهره است، باید برایش حساب جعلی ساخت، لایک فیک خرید و توهم حمایت مردمی تولید کرد؛ پروژهای که حالا حتی رسانههای غرب نیز ناچار به افشای آن شدهاند. چندی پیش، شبکه خبری الجزیره نیز در یک گزارش تحلیلی - تحقیقی افشا کرد کارزار رسانهای گسترده برای برجستهسازی ربع پهلوی در جریان اغتشاشات ایران، از خارج از کشور هدایت میشده و نقش اسرائیل در طراحی و پیشبرد آن پررنگ بوده است.
الجزیره گزارش داد کمپین «مردم ایران را آزاد کنید» که همزمان با اغتشاشات اخیر به جریان افتاده بود، توسط شبکههای خارجی و عمدتا حسابهای کاربری مرتبط با اسرائیل یا محافل طرفدار رژیم اشغالگر هدایت میشد که نقش محوری در ایجاد شتاب و هدایت اعتراضات به سمت آشوب، خشونت، اغتشاش و ترور داشت.
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