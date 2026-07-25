به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شهرهای مختلف کرانه باختری بامداد امروز شنبه شاهد یورش‌های گسترده نظامیان ارتش صهیونیستی بود که با بازرسی خانه‌ها و دستگیری ده‌ها جوان و زخمی شدن تعدادی از فلسطینیان در نتیجه حملات شهرک نشینان صهیونیست همراه بود.

در نابلس، نیروهای اشغالگر طی یک حمله گسترده به روستای «تل» در جنوب غربی این شهر، ده‌ها جوان را بازداشت کرده و ضمن ضرب و شتم و آزار تعدادی از آنان، به خانه پدر شهید «فاروق رمضان» در داخل روستا یورش بردند.

رژیم صهیونیستی تلاش دارد خانه عامل تیراندازی به سمت شهرک‌نشینان را تخریب و یک عملیات نظامی در منطقه «تل» در شهر نابلس اجرا کند.

در استان جنین، نیروهای اشغالگر به چندین شهرک یورش برده و اقدام به بازداشت‌های گسترده مردم فلسطین کردند. عملیات مشابهی نیز در شهرک «عبوین» در شمال رام‌الله انجام شد. در استان جنین، نیروهای اشغالگر به زبابده، فقوعه، یعبد، برقین، جلبون، قباطیه و جلقموس و همچنین محل اسکان آوارگان اردوگاه جنین حمله کردند و چندین خانه را مورد بازرسی قرار دادند. در جریان این یورش‌ها، طایع زکارنه در قباطیه و جهاد السعدی در محله شرقی جنین بازداشت شدند.

ارتش اسرائیل همچنین در جریان یورش مستمر به شهر «طوباس»، به بازرسی خانه‌های شهروندان ادامه دادند و عملیات مشابهی نیز در محله «النقار» در شهر «قلقیلیه» جریان دارد.

نظامیان صهیونیست همچنین به شهرهای طوباس و اریحا، اردوگاه عقبه جبر و شهرک‌های جیوس، بیت‌ فوریک، تل، اللبن الشرقیه و کفرعقب یورش بردند. آنان در قلقیلیه شماری از خانه‌ها را بازرسی و سمیر حورانی را بازداشت کردند.

در همین راستا، هلال احمر فلسطین اعلام کرد که در پی حمله شهرک‌نشینان به اهالی روستای «فرعتا» در شرق قلقیلیه، ۸ نفر زخمی شده‌اند که ۶ نفر از آن‌ها با گلوله جنگی هدف قرار گرفته‌اند.