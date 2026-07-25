هشدار هواشناسی کرمان نسبت به رگبار باران و سیلابی شدن مسیل ها

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان، صبح شنبه اعلام کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشبینی جوی و پیرو هشدار سطح زرد شماره ۱۷، وضعیت جوی استان کرمان طی ساعات آینده دستخوش تغییرات خواهد بود.
بر این اساس، در اکثر مناطق استان کرمان شاهد وزش باد، خیزش گرد و خاک، غبار محلی و افزایش ابر خواهیم بود.
همچنین برای نیمه جنوبی و ارتفاعات مرکزی این استان در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رگبار پراکنده باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش تندباد لحظهای پیشبینی میشود.
کارشناسان هواشناسی نسبت به جاری شدن روانآب، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانههای فصلی در مناطق مذکور هشدار داده و بر لزوم احتیاط در حاشیه این مناطق تاکید کردند.
بر اساس گزارش هواشناسی کرمان، وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک تا پایان هفته جاری در سطح این استان، به ویژه در مناطق شمالی و شرقی، تداوم خواهد داشت که منجر به افزایش غلظت غبار و کاهش کیفیت هوا در این نواحی خواهد شد.
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