ادامه تناقض گویی ترامپ: مذاکرات با ایران ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مدعی شد که ایران هنوز برای دستیابی به توافق آماده نیست.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: ایران هنوز برای توافق آماده نیست، اما ما با آنها در حال گفت‌وگو هستیم و امکان مذاکره وجود دارد.

ترامپ همچنین مدعی شد: درباره ایران دو گزینه پیش رو داریم؛ یا حملات را ادامه دهیم و توانمندی‌های آن را از بین ببریم، یا به یک

توافق دست یابیم و در حال حاضر نیز با تهران در حال مذاکره هستیم.

ترامپ در ادامه ادعاهای خود افزود که هنوز درباره حملات گسترده آمریکا علیه ایران تصمیم نگرفته است.

وی مدعی شد: در حال حاضر مذاکراتی با ایران در جریان است و شاید به نقطه نرسیم که نیازمند انجام یک حمله گسترده باشد.

ترامپ در پایان به تهدیدات و لفاظی هایش علیه ایران ادامه داد و مدعی شد: [مقامات] ایران ممکن است تسلیم شوند یا به تأسیسات عمیق زیرزمینی پناه ببرند.

رئیس‌جمهور آمریکا ضمن تکرار ادعاهای خود علیه ایران، مدعی شد که ایرانی‌ها خواهان گفت‌وگو با آمریکا هستند و ممکن است به سخنان آنها گوش دهد، اما نمی‌توان به ایران اجازه داد به سلاح هسته‌ای دست یابد؛ چرا که به ادعای وی، در صورت دستیابی به این سلاح، اسرائیل را نابود خواهد کرد.

ترامپ همچنین مدعی شد که آمریکا حملات بسیار شدیدی علیه ایران انجام داده، نیروی هوایی آن را به طور کامل منهدم کرده، ۱۵۹ شناور نیروی دریایی را غرق کرده، شبکه‌های راداری و بخش عمده‌ای از پهپادهای ایران را از کار انداخته است.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود که در شرایط کنونی، ایران برای دستیابی به توافق آمادگی ندارد، اما وی آماده است به سخنان مقامات ایرانی گوش دهد.

رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین بار دیگر مدعی شد که اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، اسرائیل و منطقه خاورمیانه را نابود خواهد کرد.

وی همچنین خبر داد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل هفته آینده به واشنگتن خواهد رفت.

مشروط شدن توافق هسته ای عربستان با آمریکا به عادی سازی روابط با اسرائیل

شبکه روسیا الیوم نیز گزارش داد که ترامپ در تازه ترین اظهار نظر درباره توافق هسته ای کشورش با عربستان بار دیگر اعلام کرد که زمان آن فرا رسیده است که عربستان سعودی به توافق‌های ابراهیم بپیوندد و بدون این اقدام، توافق هسته‌ای میان ریاض و واشنگتن شکل نخواهد گرفت.

ترامپ همچنین اظهار داشت که ایالات متحده در حوزه انرژی هسته‌ای وارد مرحله‌ای از رشد و توسعه شده است.

وی در پایان مدعی شد آمریکا در زمینه توسعه راکتورهای هسته‌ای نسل جدید، در جایگاه نخست جهان قرار دارد.