به گزارش خبرنگار مهر، محمد بذرافشان صبح شنبه به مناسبت هفته ملی مهارت، اظهار کرد: دانش بدون مهارت از دید ما بی‌ثمر است و اگر بخواهیم فردی را به توانایی واقعی و بالفعل برسانیم، قطعاً باید مهارت داشته باشد. همچنین مهارت بدون کارآفرینی نیز بی‌هدف است، از این رو تلاش ما در حوزه آموزش‌های مهارتی و توانمندسازی افراد برای ایفای نقش مؤثر در آینده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ حدود ۷ میلیون نفر ساعت آموزش مهارتی به حدود ۴۰ هزار نفر در ۱۹ گروه هدف ارائه شده است و هیچ گروهی از چتر حمایتی آموزش‌های مهارتی محروم نخواهد بود. دانش‌آموزان، دانشجویان، کودکان کار، معلولان، فارغ‌التحصیلان، زنان سرپرست خانوار و سربازان از جمله گروه‌هایی هستند که از این آموزش‌ها بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای هرمزگان، بیان کرد: حدود ۴۸ درصد مهارت آموزان استان را بانوان تشکیل می‌دهند و به امید خدا حداکثر تا دو ماه آینده مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای بانوان بندرعباس افتتاح و در اختیار بانوان قرار خواهد گرفت.

بذرافشان، ادامه داد: بر اساس ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ و در قالب ارزیابی کلان پروژه‌ها که شامل ۱۱۶ مؤلفه و شاخص است، استان هرمزگان موفق به کسب رتبه نخست کشور شد که این موفقیت حاصل تلاش همکاران، مربیان، اساتید و شرکای اجتماعی است.

وی همچنین از راهیابی یک نخبه جوان هرمزگانی به مسابقات جهانی شانگهای چین در رشته تبریک و تهویه یعنی سیستم های سرمایشی خبر داد و گفت: این نماینده به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در شهریورماه در این رقابت‌ها حضور خواهد یافت و این موفقیت افتخاری برای استان هرمزگان و کشور است.