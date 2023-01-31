۱۶۰ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی وارد خراسان جنوبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی میرزایی صبح سه شنبه در نشست خبری اظهار کرد: امروزه در دور دست ترین روستاها تا شهرهای بزرگ حدی از بهداشت عمومی رعایت می‌شود که نشان فرهنگ سازی در این زمینه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه در سال‌های اخیر فرهنگ سازی مطلوبی در حوزه سلامت صورت گرفت، گفت: دانشگاه علوم پزشکی در سال ۶۵ راه اندازی شد و امروزه با ۶۵ کد رشته و چهار هزار و ۱۲ دانشجو فعالیت دارد.

موسوی میرزایی اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۱۲۸ دانشجوی تخصص و ۱۹۰ دانشجوی تحصیلات تکمیلی دارد که نشان دهنده رشد آموزش پزشکی در خراسان جنوبی است.

وی بیان کرد: دانشگاه بیرجند در رشته‌هایی چون داخلی، اطفال، بیهوشی، مغز و اعصاب، قلب و جراح عمومی دانشجو می‌پذیرد و برنامه بر این است که در آینده نزدیک در رشته‌های تخصصی عفونی، زنان و زایمان و پاتولوژی نیز دانشجو بگیریم.

فعالیت ۳۲۹ خانه بهداشت در استان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در زمینه اورژانس جاده‌ای اظهار کرد: ۸۵ پایگاه اورژانس جاده‌ای در خراسان جنوبی فعالیت دارد که ۱۱۵ آمبولانس در این پایگاه‌ها خدمت ارائه می‌کند.

موسوی میرزایی افزود: خراسان جنوبی شاید از جهات مختلفی استان محروم و غیر برخوردار باشد ولی از نظر بهداشت و درمان برخورداری خوبی هم از نظر مراکز درمانی و هم نیروی متخصص دارد.

وی افزود: هر چند مقوله بهداشت بیش از درمان جای کار دارد ولی تاکنون اقدامات ارزشمندی در خراسان جنوبی انجام شده که حتی در روستاهای دوردست می‌توان مشاهده کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه ایران یکی از پیشرفته‌ترین کشورها در حوزه بهداشت است، گفت: ۳۲۹ خانه بهداشت و ۱۰۳ مرکز جامع سلامت در خراسان جنوبی فعالیت دارد.

موسوی میرزایی ادامه داد: در حال حاضر هزار و ۶۷۸ تخت بیمارستانی در ۱۵ بیمارستان دولتی داریم که در مقایسه با آمار کشوری از سطح بالاتری برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه پروژه بیمارستان خوسف ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، بیان کرد: امسال برنامه دولت بر این بود که پروژه جدید آغاز نکند ولی به واسطه نیاز استان پروژه بیمارستان زیرکوه شروع شد.

افزایش تخت‌های بیمارستانی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه در آینده ۴۰۰ تخت به تخت‌های بیمارستانی خراسان جنوبی افزوده می‌شود، یادآور شد: سه دستگاه MRI در خراسان جنوبی داریم و به زودی MRI فردوس و طبس وارد استان می‌شود.

بنا به گفته موسوی میرزایی، به زودی یک دستگاه MRI توسط بخش خصوصی وارد بیرجند می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در خراسان جنوبی ۵۰ دستگاه سونوگرافی و ۱۱ سی تی اسکن وجود دارد، بیان کرد: در دو ماهه اخیر ۸۷ میلیارد تومان قول اعتبار برای پروژه‌های بهداشتی و درمانی خراسان جنوبی گرفتیم که ۳۲ میلیارد تومان واریز شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: طی یک سال اخیر ۱۶۰ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی وارد استان شده و یا تا عید وارد استان خواهد شد.