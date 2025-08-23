آغاز افتتاح و کلنگ زنی ۱۲۷ طرح در کهگیلویه همزمان با هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نخستین روز از هفته دولت، کلنگ زنی و افتتاح ۱۲۷ طرح در شهرستان کهگیلویه با حضور استاندار، نماینده مردم شهرشتان های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده آغاز سد.

نخستین عملیات اجرایی طرح بهسازی جاده امامزاده نورالدین (ع) به زیرنا کهگیلویه با اعتبار ۲۶۲ میلیارد تومان آغاز شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد در آئین کلنگ‌زنی این پروژه گفت: این جاده به طول ۲۱ کیلومتر مسیر زیرنا به دشت آزادی را متصلمی کند.

حمید رضا پیمانجور اعتبار این پروژه را در مجموع ۲۶۲ میلیارد تومان اعلام کرد.

وی بیان کرد: ۶و نیم کیلومتر از جاده تا روستای دم عباس و مابقی تا بخش‌های چاروسا و دیشموک خواهد بود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این جاده مسیر ارتباطی بخش‌های دیشموک و چاروسا به محور اصلی را ۲۱ کیلومتر کوتاه‌تر می‌کند کاهش تصادفات جاده‌ای را از مزایای بهسازی جاده اعلام کرد.

وی مدت زمان اجرای پروژه را ۱۸ ماه دانست و افزود: اعتبار پروژه با مشارکت خیرین راهساز و دولت تأمین می‌شود.

