اثمری:دما در خراسان رضوی به زیر صفر می رسد؛آغاز بارش برف از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی اثمری اظهار کرد: از فردا با کاهش محسوس دما، بارش‌ها در مناطق مرتفع و سردسیر به‌تدریج از باران به برف تبدیل می‌شود و از بعدازظهر فردا، شهر مشهد نیز شاهد بارش باران و به‌تدریج برف خواهد بود. این سامانه تا اوایل هفته آینده در استان فعال می‌ماند.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: براساس تحلیل نقشه‌های هواشناسی و مدل‌های آینده‌نگری، با ادامه فعالیت سامانه ناپایدار و بارشی، روز گذشته هشدار نارنجی صادر شد مبنی بر اینکه از اواخر امشب تا صبح روز پنجشنبه، با تقویت سامانه ناپایدار بارشی و سرد در استان، بارش‌های قابل‌ملاحظه‌ای به‌ویژه در نواحی مرکزی رخ می‌دهد که در برخی نقاط به‌صورت رگباری خواهد بود و احتمال آب‌گرفتگی معابر، ایجاد رواناب و وقوع سیلاب وجود دارد.

وی افزود: از فردا با کاهش محسوس دما، بارش‌ها در مناطق مرتفع و سردسیر به‌تدریج از باران به برف تبدیل می‌شود و از بعدازظهر فردا، شهر مشهد نیز شاهد بارش باران و به‌تدریج برف خواهد بود. این سامانه تا اوایل هفته آینده در استان فعال می‌ماند و بیشترین حجم بارش‌ها برای روز چهارشنبه و بعدازظهر جمعه پیش‌بینی شده است.

اثمری ادامه داد: امروز برای مشهد افزایش نسبی دما تا حدود ۱۰ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود؛ اما از فردا، روند کاهش محسوس دما در سطح استان آغاز خواهد شد.

‌کارشناس هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به ماندگاری هوای سرد در استان اظهار کرد: روند کاهش قابل‌ملاحظه دما تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت و پدیده مه، کاهش میدان دید به‌ویژه در جاده‌ها و اختلال در سیستم حمل‌ونقل، به‌ویژه در جاده‌ها و گردنه‌های مرتفع استان، دور از انتظار نیست.

وی گفت: دما در بسیاری از نقاط استان به زیر صفر درجه سانتی‌گراد خواهد رسید؛ به‌طوری‌که حداقل دمای مشهد در روزهای پایانی هفته و اوایل هفته آینده به کمتر از صفر درجه می‌رسد و در نواحی کوهستانی و سردسیر، دما تا منفی ۱۰ درجه سانتی‌گراد نیز کاهش می‌یابد.

اثمری بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته، فریمان و قوچان با منفی یک درجه سردترین و داورزن با ۱۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهرهای استان بوده‌اند. طی این مدت، نوسانات دمایی مشهد بین ۲ و ۶ درجه بوده و امروز در سردترین ساعات به ۳ درجه و در گرم‌ترین ساعات به ۱۰ درجه خواهد رسید.