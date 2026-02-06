درخشانی: تیم ملی فوتسال ایران قهرمانی در آسیا را حفظ خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC در مطلبی پیرامون تیم ملی فوتسال ایران نوشت: محمدحسین درخشانی که بهخوبی میداند بالای سر بردن جام قهرمانی جام ملتهای فوتسال آسیا چه حسی دارد، در رقابتهای اندونزی ۲۰۲۶ با تمام توان به میدان آمده تا برای دومین بار این عنوان را به دست بیاورد.
تیم ملی فوتسال ایران پس از پیروزی ۴ بر ۲ مقابل عراق در دیدار نیمهنهایی روز پنجشنبه، بار دیگر راهی فینال شد؛ مسابقهای که درخشانی نقشی کلیدی در بازگشت ایران به بازی و کسب این برد ایفا کرد.
گل این بازیکن ۳۳ ساله، پاسخ به گل نخست سالم کاظم برای عراق بود؛ گلی که در شرایط سخت، ایران را مقابل تیم جنگنده غرب آسیا دوباره به جریان بازی برگرداند.
این گل سومین گل درخشانی در این دوره از مسابقات بود. او پیش از این در مرحله گروهی مقابل مالزی و در مرحله یکچهارم نهایی برابر ازبکستان نیز موفق به گلزنی شده بود و حالا با انگیزهای مضاعف، چشمانتظار فینالی پرتماشاگر برابر اندونزی است.
درخشانی در این خصوص گفت: امیدوارم فردا بازی خوبی داشته باشیم. فکر میکنم همه بازیکنان ایرانی عاشق بازی کردن مقابل هواداران زیاد هستند. ما اینجا هستیم تا از بازی لذت ببریم و امیدوارم هواداران هم از تماشای این دیدار لذت ببرند.
رقابتهای امسال در جاکارتا، سومین حضور قارهای درخشانی به شمار میرود؛ او پیش از این در دورههای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ نیز عضو تیم ملی ایران بوده است.
اولین تجربه آسیایی او با تلخی همراه شد؛ جایی که تیم ملی ایران در فینال کویت با نتیجه ۳ بر ۲ برابر ژاپن شکست خورد. در همان رقابتها، درخشانی با به ثمر رساندن دو گل در پیروزی ۵ بر صفر مقابل تایلند در مرحله نیمهنهایی، یکی از مهرههای تأثیرگذار ایران بود.
دو سال بعد اما این ناکامی جای خود را به شادی داد؛ جایی که ایران در بانکوک با اقتدار به سیزدهمین عنوان قهرمانی خود دست یافت و درخشانی در این مسیر، از قدرت ذهنی و روحیه بالای بازیکنان ایران در رسیدن دوباره به فینال تمجید کرد.
او در ادامه گفت: این ذهنیت ایرانیهاست؛ همیشه برای قهرمان شدن میجنگیم. برای ما، پنج بازی اخیر همگی حکم فینال را داشتند. فردا هم یک فینال دیگر است. با تمام توان به میدان میرویم تا دوباره قهرمان شویم.
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