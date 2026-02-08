درگیری معترضان با پلیس آمریکا در مینیاپولیس؛ بازداشت ۴۲ نفر+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای «کی‌اس‌ای‌تی»، پلیس آمریکا دهها نفر از معترضان به سیاست های مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را در خارج از یک ساختمان فدرال در شهر مینیاپولیس بازداشت کرد.

معترضان به مناسبت گذشت یک ماه از قتل «رنه گود» یک زن اهل ایالت مینه‌سوتا به دست مأموران اداره مهاجرت تجمع کرده بودند.

رِنه گود، ۷ ژانویه توسط مأموران اداره مهاجرت آمریکا کشته شد. مرگ او و مرگ یکی دیگر از ساکنان مینیاپولیس به نام «الکس پِرِتی» که تنها چند هفته بعد رخ داد، موجی از خشم سراسری را نسبت به سیاست های مهاجرتی دولت ترامپ برانگیخته است.

در شرایطی که صدها معترض در مقابل ساختمان «بیشاپ هنری ویپل» متعلق به دولت فدرال تجمع کرده بودند پلیس تجمع را «غیرقانونی» اعلام کرد و به معترضان دستور داد محل را ترک کنند و افرادی که به تجمع ادامه دادند توسط پلیس بازداشت شدند.

این تجمع به خشونت کشیده شد و یکی از معاونان کلانتر از ناحیه سر هدف قرار گرفت و شیشه جلوی یک خودروی گشت پلیس نیز شکسته شد.

دفتر کلانتر منطقه بعدها به شبکه تلویزیونی کی‌اس‌تی‌پی گفت دست‌کم ۴۲ نفر در این تجمع بازداشت شده‌اند.

هم‌زمان در روز شنبه، صدها نفر در یک زمین پوشیده از برف در پارکی در مینیاپولیس گرد هم آمدند تا یاد رنه گود و الکس پرتی را گرامی بدارند. برگزارکنندگان این مراسم، حضور نیروهای فدرال در این شهر را «اشغالگری» توصیف کردند.