دعوت سپاه خراسان رضوی از مردم برای حضور در راهپیمایی یوم الله ۲۲بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سپاه امام رضا آمدهاست: امسال ملت فهیم ایران اسلامی در حالی چهل و هفتمین بهار انقلاب خود را جشن میگیرد که داغدار دهها و صدها جوان غیوری است که عاشقانه و برای وطن جانفشانی کردند و به خون خود غلتیدند.
در این اطلاعیه میخوانیم اینک و در برههای حساس که دشمنان قسمخورده این مرز و بوم، بهویژه آمریکای جهانخوار و متحدان منطقهایاش، با سردرگمی و آشفتگی، تلاش میکنند با اقدامات تحریکآمیز و حضور نظامی غیرقانونی در منطقه، امنیت و آرامش ملتها را هدف قرار دهند، وظیفه تاریخی و ملی هر یک از ماست که با حضوری گسترده و پرشور در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن، پاسخی کوبنده به این تهدیدات بدهیم.
در اطلاعیه سپاه امام رضا(ع) آمده است: راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، فقط یک تجدید پیمان با آرمانهای انقلاب نیست؛ بلکه این حضور، رزمایشی عظیم از اتحاد ملی است که قدرت بازدارندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به نمایش میگذارد.
در این اطلاعیه خطاب به ملت ایران اسلامی آمده است: هر وجب از خاک ایران و هر مقدار از حقوق ملت، تحت رصد و اشراف کامل فرزندان تان در نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی است و حضور شما در خیابانها، سنگری مستحکم در برابر توطئه ها و نقشههای شوم دشمنان است.
در پایان این اطلاعیه با دعوت از آحاد ملت شریف، بهویژه جوانان، بسیجیان، پاسداران و خانوادههای معزز شهدا آمده است شرکت پرشکوه و با صلابت مردم در راهپیمایی جشن انقلاب، بار دیگر پیروزی «خون بر شمشیر» و «ایمان بر استکبار» را تثبیت خواهد کرد و به دشمنان خواهد فهماند که ایران اسلامی و انقلابی در مقابل خواسته های ظالمانه دشمنان سر فرود نخواهد آورد.
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