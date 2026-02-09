پروژه محور «سنا به شنبه» در دشتی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهرظهر دوشنبه در آیین بهرهبرداری از این پروژه اظهار کرد: توسعه زیرساختهای ارتباطی و حمل و نقل در شهرستان دشتی از اولویتهای مدیران است و امروز ۱۰ کیلومتر از محور سنا به شنبه به بهرهبرداری رسید و تا هفته دولت سال آینده، انشاالله بخش پایانی این پروژه نیز به بهرهبرداری میرسد.
ارسلان زارع خاطر نشان کرد: امسال در دهه فجر، ۱۲ پروژه راهداری در استان بوشهر با سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد تومان افتتاح یا اجرایی میشود.
زارع تصریح کرد: از این پروژهها، ۹ پروژه با سرمایهگذاری ۲۳۴ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد و سه پروژه نیز با اعتبار ۶۲ میلیارد تومان اجرایی میشوند.
وی اضافه کرد: افزایش سطح کیفی پروژههای راهسازی مورد تاکید قرار دارد و در کنار شتاببخشی به پروژهها، باید استانداردها به طور کامل رعایت شده و بالاترین کیفیت اجرایی شوند. مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر نیز در این آیین اظهار داشت: اکنون ۱۰ کیلومتر از محور سنا به شنبه با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
فرزاد رستمی افزود: با برنامهریزی صورت گرفته، ۶ کیلومتر باقیمانده نیز با تلاشهای مستمر دستاندرکاران پروژه، تا هفته دولت سال آینده زیر بار ترافیک میرود. رستمی تصریح کرد: استاندار بوشهر تاکید زیادی بر کیفیت بخشی در اجرای پروژههای راهسازی دارد و در این مسیر نهایت توان خود را به کار میگیریم.
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