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۲۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۳۳

پروژه محور «سنا به شنبه» در دشتی به بهره برداری رسید

پروژه محور «سنا به شنبه» در دشتی به بهره برداری رسید

بوشهر- همزمان با دهه فجر محور «سنا به شنبه» در شهرستان دشتی با سرمایه گذاری ۱۲۰ میلیارد تومان با حضور استاندار بوشهر، به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهرظهر دوشنبه در آیین بهره‌برداری از این پروژه اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و حمل و نقل در شهرستان دشتی از اولویت‌های مدیران است و امروز ۱۰ کیلومتر از محور سنا به شنبه به بهره‌برداری رسید و تا هفته دولت سال آینده، ان‌شاالله بخش پایانی این پروژه نیز به بهره‌برداری می‌رسد.

ارسلان زارع خاطر نشان کرد: امسال در دهه فجر، ۱۲ پروژه راهداری در استان بوشهر با سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد تومان افتتاح یا اجرایی می‌شود.

زارع تصریح کرد: از این پروژه‌ها، ۹ پروژه با سرمایه‌گذاری ۲۳۴ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد و سه پروژه نیز با اعتبار ۶۲ میلیارد تومان اجرایی می‌شوند.

وی اضافه کرد: افزایش سطح کیفی پروژه‌های راهسازی مورد تاکید قرار دارد و در کنار شتاب‌بخشی به پروژه‌ها، باید استانداردها به طور کامل رعایت شده و بالاترین کیفیت اجرایی شوند. مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر نیز در این آیین اظهار داشت: اکنون ۱۰ کیلومتر از محور سنا به شنبه با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

فرزاد رستمی افزود: با برنامه‌ریزی صورت گرفته، ۶ کیلومتر باقی‌مانده نیز با تلاش‌های مستمر دست‌اندرکاران پروژه، تا هفته دولت سال آینده زیر بار ترافیک می‌رود. رستمی تصریح کرد: استاندار بوشهر تاکید زیادی بر کیفیت بخشی در اجرای پروژه‌های راهسازی دارد و در این مسیر نهایت توان خود را به کار می‌گیریم.

کد مطلب 6743925

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