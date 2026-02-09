به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ابوشریف نماینده جهاد اسلامی فلسطین در ایران در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با عنوان چهل و هشتمین بهار آزادی جبهه جهانی مقاومت گفت: برادران و خواهران گرامی، در ابتدا سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را تبریک عرض میکنم. این انقلاب عظیم و واقعی، انقلابی است که واقعاً نمیتوان همه ابعاد و جوانب آن را در یک جلسه بیان کرد. اما به نظر من مهمترین جنبه این انقلاب آن بود که بار دیگر اسلام را احیا کرد و زمینهای فراهم ساخت تا پروژه اسلامی بهصورت واقعی در برابر پروژههای دشمنان در منطقه و جهان هدایت شود.
وی افزود: انقلاب اسلامی ایران در واقع یک نظام اسلامی را بنا کرد؛ نظامی مبتنی بر اسلام ناب و احکام صحیح اسلامی، آن هم متناسب با شرایط روز و واقعیتهای معاصر. این در حالی بود که امت اسلامی قرنها گرفتار حکومتهایی شده بود که به زور خود را بر مردم تحمیل کرده بودند.
نماینده جهاد اسلامی فلسطین در ایران ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران یک نظام اسلامی شمولگرا ایجاد کرد؛ نظامی که همه امت اسلامی، اعم از شیعه و سنی، را در بر میگیرد و تکبعدی نیست. این انقلاب صرفاً یک جنبش دینی محدود نیست، بلکه همانطور که عرض کردم، انقلابی فراگیر در همه عرصههاست. یکی از مهمترین جلوههای این نظام اسلامی که مورد پذیرش همه مسلمانان است، این است که توانست یک دولت اسلامی واقعی بنا کند.
ابوشریف افزود: به همین دلیل، حفظ این دولت اسلامی و صیانت از این نظام و این پروژه اسلامی، مسئولیت همه ماست؛ مسئولیت شیعه و سنی، ایرانی و عرب، فلسطینی و همه مسلمانان. این وظیفه جمعی امت اسلامی است که از مبانی و اهداف این نظام دفاع کنند.
وی خاطرنشان کرد: حفظ این پروژه اسلامی برای مقابله با استکبار جهانی نیز از وظایف اساسی ماست. امروز همه چیز روشن شده است؛ ماهیت این نظام برای ما آشکار است و همچنین شکست پروژههای غربی در رهبری بشریت کاملاً نمایان شده؛ چه اروپا باشد و چه آمریکا. آخرین نمود این شکست، روی کار آمدن ترامپ است؛ فردی جنجالی که میخواهد با رفتارهای قلدرمآبانه و شیوههای مافیایی، جهان را هدایت کند، اما عملاً با شکست مواجه شده است.
نماینده جهاد اسلامی فلسطین در ایران تصریح کرد: مسئله فلسطین بهروشنی سقوط ارزشهای غربی و فروپاشی ادعاهای آنان درباره حقوق بشر، آزادی و آزادی بیان را آشکار کرد. ما شکست غرب را در آزمون فلسطین بهوضوح دیدیم. دیدیم هنگامی که رژیم صهیونیستی مرتکب جنایت میشد، غربیها با تشکیل کمیتههای حقیقتیاب و وقتکشی، عملاً مانع برخورد جدی میشدند تا جنایات به فراموشی سپرده شود. اروپا در اوج کشتار مردم فلسطین، هیچ تحریم و مجازاتی علیه رژیم صهیونیستی اعمال نکرد؛ همان اروپایی که دم از آزادی و دموکراسی میزد.
ابوشریف خاطر نشان کرد: همچنین دیدیم چگونه آزادی رسانهها را برای بازتاب واقعیت فلسطین محدود کردند و با خبرنگاران و فعالان برخورد نمودند.
وی گفت: در مقابل، درباره ایران دیدیم که روایتهای غربی از پیش آماده بود؛ گاهی حتی پیش از وقوع حادثه، ایران را محکوم میکردند و بلافاصله تحریمها را اعمال مینمودند. همه این موارد، سقوط اخلاقی غرب را بهروشنی نشان داد؛ چه در حوزه حقوق بشر و چه در حوزه آزادی.
نماینده جهاد اسلامی فلسطین در ایران اظهار کرد: در این میان، آمریکا بیش از پیش چهره واقعی خود را نشان داد؛ تا جایی که حتی دادگاههای بینالمللی را به خاطر حمایت از فلسطین تهدید و تحریم کرد. این رفتارها نشان داد تمدن غربی به چه سطحی از انحطاط رسیده است.
نماینده جهاد اسلامی فلسطین در ایران بیان کرد: اما در مقابل، جمهوری اسلامی ایران را میبینیم که با وجود همه فشارها و تحریمها، استوار ایستاده و حمایت اخلاقی و سیاسی خود از فلسطین را ادامه داده است؛ همان حمایتی که از ابتدای انقلاب آغاز شد و همچنان پابرجاست.
ابوشریف تأکید کرد: به همین دلیل تأکید میکنم انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران یک پروژه الهی و یک نهضت بزرگ است که شایستگی هدایت منطقه و جهان را دارد. وظیفه ما حمایت از این نظام است تا بتواند مسیر خود را ادامه دهد. ما باید در کنار این نظام بایستیم تا طبق آیات قرآن کریم، جزو بهترین امتها باشیم؛ امتی که امر به معروف و نهی از منکر میکند.
وی افزود: این از فضل الهی است که ما را در مسیر انقلاب اسلامی و خط مقاومت قرار داد و زمینه پیوستن ما به جبهه جهاد در برابر استکبار جهانی را فراهم ساخت.
نماینده جهاد اسلامی فلسطین در ایران عنوان کرد: این دولت اسلامی که در ایران شکل گرفته، یک شاهراه بزرگ برای امت اسلامی است. ما باید همبستگی و همافزایی خود را با این نظام حفظ کنیم و در برابر پروژههای غربی و صهیونیستی بایستیم. فراموش نکنیم که حمایت از این نظام، پیش از آنکه یک وظیفه سیاسی باشد، یک وظیفه دینی است.
ابوشریف گفت: ما بهعنوان مردم فلسطین و جنبشهای اسلامی، موضع روشنی داریم؛ حمایت همهجانبه از جمهوری اسلامی ایران در همه سطوح. مسئله فلسطین مسئلهای حاشیهای نیست و رژیم صهیونیستی نیز یک دولت طبیعی به شمار نمیآید. تحریمها و فشارهای علیه ایران ابزارهای اخلاقی نیستند.
وی افزود: ما تأکید میکنیم در کنار جمهوری اسلامی ایران ایستادهایم؛ در عرصههای سیاسی، دیپلماتیک، رسانهای، معنوی و اطلاعرسانی، و ایران را تنها نخواهیم گذاشت؛ همانگونه که جمهوری اسلامی ایران هرگز ما را تنها نگذاشت.
نماینده جهاد اسلامی فلسطین در ایران گفت: این موضع همه ماست بهعنوان جنبشهای اسلامی و نمایندگان ملت فلسطین. ما در کنار جمهوری اسلامی ایران خواهیم ماند؛ برای مقابله با آمریکا، رژیم صهیونیستی و غرب ظالم، تا مصداق بهترین امت باشیم برای امر به معروف و نهی از منکر.
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