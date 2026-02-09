اکبری: بیانیه گام دوم انقلاب، رمز عبور جنگ ترکیبی دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اکبری، سخنگوی جبهه شریان و دبیرکل مجمع فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی، در هفتمین روز از دهه مبارک فجر، با حضور در جمع نمازگزاران مسجد امیرالمؤمنین(ع) شهرری، به تبیین دستاوردهای شگرف انقلاب اسلامی و تشریح مسیر راهبردی پیش روی کشور پرداخت و بر مؤلفه‌های امید، پیشرفت و قرب به قله‌های افتخار تأکید کرد.

وی با اشاره به ثمرات سترگ انقلاب اسلامی از جمله احیای استقلال ملی، تقویت روحیه عزت و خودباوری، اظهار داشت: انقلاب اسلامی که حاصل خون پاک شهیدان است، امروز با تکیه بر فرهنگ ایثار و مقاومت، مسیر بالندگی را با صلابت طی می‌کند، تا جایی که ملت ایران در بسیاری از عرصه‌های راهبردی به نقاط تعیین‌کننده و قله‌های موفقیت دست یافته یا در آستانه فتح آن قرار گرفته است.

اکبری، با تأکید بر عبور موفقیت‌آمیز ملت ایران از گردنه‌های سخت تاریخی افزود: دشمن در صدد است با تشکیک در دستاوردهای نظام، روح امید را بویژه در میان نسل جوان تضعیف کند، اما واقعیت‌های میدانی گواهی می‌دهد که ایران با همت جوانان برومند خود در تمامی عرصه‌ها در جاده پیروزی است. این جوانان با غیرت ایرانی و فراگیری دانش‌های نوین، در کنار حفظ روحیه جهادی، هرگز اجازه نخواهند داد افق‌های روشن پیش‌روی کشور خدشه‌دار شود.

وی با انتقاد شدید از بیانیه‌نویسان فتنه‌گر، قلم‌های اجاره‌ای و جریان‌های مأیوس‌ساز تصریح کرد: این نحله‌ها تمام توان خود را به کار بسته‌اند تا پیشرفت‌های خیره‌کننده کشور را نادیده بگیرند، در حالیکه جمهوری اسلامی ایران امروز علی‌رغم فشارها و عداوت‌های همه‌جانبه، مقتدرتر، باثبات‌تر و امیدوارتر از هر زمان دیگری به سوی آرمانهای متعالی خود در حرکت است.

سخنگوی جبهه شریان با استناد به فرازهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی گفت: این بیانیه راهبرد دقیق عبور از چالشها و دستیابی به آینده‌ای درخشان است که با اتکا به جوانان مؤمن، ظرفیت‌های بی‌بدیل داخلی و مدیریت جهادی، تحقق اهداف آن کاملاً در دسترس بوده و کلید اصلی پیروزی در جنگ ترکیبی دشمن محسوب می‌شود.

وی با تبیین نقش محوری سرمایه اجتماعی نظام خاطرنشان کرد: مردم ولایت‌مدار با اعتماد راسخ به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی و سایر نهادهای قانونی، همواره پشتیبان امنیت، اقتدار و اعتلای ایران بوده‌اند و همین پیوند عمیق مردمی، موتور پیشران و پشتوانه اصلی حرکت رو به جلوی نظام است.

این مدرس دانشگاه در ادامه با کالبدشکافی ابعاد جنگ ترکیبی دشمن یادآور شد: جبهه معارض با ابزارهای رسانه‌ای و نفوذ در فضای مجازی، به دنبال القای تردید و غفلت در جامعه است، اما با تمسک به جهاد تبیین، ارتقای آگاهی عمومی و هم‌افزایی نهادهایی چون آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و رسانه ملی، میتوان این تهدیدات را به فرصتی زرین برای تحکیم باورهای انقلابی بدل کرد.

اکبری در پایان با ورود به موضوع مذاکره با آمریکا تأکید کرد: صراط مستقیم پیشرفت کشور از درون می‌گذرد و تجربیات تاریخی به وضوح نشان داده که ایالات متحده هرگز قابل اعتماد نبوده است. گره زدن معیشت مردم به میز مذاکرات، یک خطای راهبردی است. لذا مسئولان باید با تمرکز بر توانمندی های بومی، آینده‌ای روشن برای ملت رقم بزنند، آینده‌ای که نشانه‌های نویدبخش آن امروز بیش از هر زمان دیگری هویداست و نشان می‌دهد که ما به قله نزدیک هستیم.