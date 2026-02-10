پیرهادی: اعلام رسمی برای صلاحیت داوطلبان انتخابات شورا انجام نشده است

خسرو پیرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فرآیند آغاز انتخابات با دستور وزیر کشور در همه استان‌ها عملاً از حدود دو ماه گذشته شروع شده است. در این راستا، معرفی اعضای معتمدین هیئت اجرایی انجام شد و این افراد از میان خود، اعضای هیئت اجرایی را انتخاب کردند که همگی باید به تأیید هیئت نظارت برسند.

وی افزود: هیأت اجرایی شهرستان متشکل از ۱۱ عضو است و یکی از نخستین وظایف آن، رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است. پس از تشکیل هیأت اجرایی، فراخوان ثبت‌نام داوطلبان از طریق سامانه و رسانه‌های رسمی اعلام شد.

فرماندار ویژه آبادان ادامه داد: در شهرستان آبادان شامل آبادان، چوئبده و اروندکنار در مجموع ۲۳۳ نفر از طریق سامانه وزارت کشور ثبت ‌نام کردند که این فرآیند به‌ صورت غیرحضوری و آنلاین انجام شد. پس از بررسی مدارک هویتی، تحصیلی و سوابق، سه داوطلب پیش از مرحله بررسی صلاحیت‌ها انصراف دادند و در نهایت بررسی صلاحیت ۲۳۰ نفر در دستور کار قرار گرفت.

پیرهادی بیان کرد: تصمیم‌گیری هیئت اجرایی بر اساس رأی اکثریت نسبی و به ‌صورت مستقل و مخفی انجام می‌شود. در این خصوص سه جلسه با حضور اعضای هیئت نظارت برگزار شد. البته حضور هیأت نظارت در جلسات هیأت اجرایی صرفاً نظارتی و بدون حق رأی است و در نهایت درباره ۲۳۰ داوطلب اعلام نظر شد.

وی گفت: نتایج بررسی هیئت اجرایی تا روز شنبه ۱۸ بهمن‌ماه در سامانه بارگذاری و در اختیار اعضای هیئت نظارت شهرستان قرار گرفت. از روز یکشنبه نیز این هیأت مهلت قانونی دارد تا درباره افراد تأیید شده و افرادی که تأییدیه لازم را دریافت نکرده‌اند ظرف ۱۰ روز اعلام نظر کند.

فرماندار ویژه آبادان توضیح داد: در صورت اعتراض داوطلبان به نظر هیئت نظارت شهرستان، موضوع در هیئت نظارت استان خوزستان بررسی می‌شود و در مرحله بعد نیز امکان اعتراض به هیئت مرکزی نظارت کشور وجود دارد. طبق قانون، داوطلبان در سه مرحله امکان اعلام اعتراض دارند و پس از طی این مراحل، آگهی اسامی نامزدها منتشر شده و فرآیند وارد مراحل بعدی تا برگزاری انتخابات خواهد شد.

پیرهادی اظهار کرد: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا روز ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و امیدواریم شاهد حضور پرشور مردم باشیم.

وی با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها تأکید کرد: توصیه می‌شود از هرگونه اظهار نظر و گمانه‌زنی درباره وضعیت داوطلبان خودداری شود زیرا ممکن است تبعات حقوقی و کیفری به همراه داشته باشد.

فرماندار ویژه آبادان تصریح کرد: تاکنون هیچ اعلام رسمی درباره تأیید یا رد صلاحیت‌ها انجام نشده و پس از اعلام رسمی نظر هیئت نظارت شهرستان، اطلاع‌ رسانی لازم صورت می‌گیرد.