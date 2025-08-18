مرتضی رزاق‌کریمی تهیه‌کننده سریال «سبزواران»، درباره این مجموعه و روند تولید آن به خبرنگار مهر بیان کرد: تصویربرداری سریال «سبزواران» در شهرهای تهران، مشهد، سبزوار و نیشابور انجام می شود و تاکنون بیش از ۶۰ درصد از تصویربرداری سریال انجام شده است.

وی درباره وضعیت اکبر عبدی بازیگر این سریال که چندی پیش به دلیل مشکل جسمانی به بیمارستان مراجعه کرده بود، گفت: خدا را شکر حال اکبر عبدی خوب است. من همان روز اول بستری شدن او در بیمارستان همراه با علی زادمهر مشاور رسانه ای سریال به نمایندگی از گروه سازنده برای ملاقات رفتم. او هم اکنون در منزل در حال استراحت است و ان شاءالله بعد از بهبودی و حدود یک ماه دیگر برای حضور مجدد در جلوی دوربین آماده می شود تا بخش های باقی مانده با حضور او تصویربرداری شود.

این تهیه‌کننده درباره ادامه کار افزود: گروه سازنده به زودی عازم سبزوار می‌شوند و پس از آن در مشهد اکبر عبدی به گروه بازیگران ملحق خواهد شد.

وی درباره قصه این سریال عنوان کرد: قصه سریال درباره یک مسابقه هندبال است. زمینی قدیمی و متروکه برای یک بازی مهم بازسازی می‌شود. این قصه در ادامه یک ماجرای واقعی است؛ بازی با تیم هندبال پاکستان در سال ۱۳۶۶ که در آن زمان تیم سبزوار برنده بازی بود و حالا در قصه قرار است بعد از سی و چند سال دوباره یک بازی دیگر صورت بگیرد. در واقع، تیم پیشکسوتان پاکستان با تیم پیشکسوتان ما بازی مجدد دارند.

این تهیه‌کننده درباره تم سریال که فضایی ورزشی دارد نیز گفت: ما درام ورزشی کمتر داشته‌ایم و این سریال یک درام ورزشی است که ساختار طنز دارد. از این حیث فکر می‌کنم برای مخاطب تازگی داشته باشد و مورد توجه قرار گیرد. در بستر این روایت طنز، ماجراهای عاشقانه نیز داریم که به موازات مسابقه و درام ورزشی دیده می‌شود.

وی درباره کارگردانی برادران هاشمی نیز گفت: فکر می‌کنم هدایت هاشمی و علی عامل هاشمی زودتر از این‌ها می‌توانستند کارگردانی را شروع کنند. آنها حضور مؤثری در بازیگری داشته‌اند و کارشان در حوزه کارگردانی نیز پخته و قابل قبول است.

سریال «سبزواران» در فضایی طنز و مفرح، در قالب ۲۶ قسمت به کارگردانی هدایت هاشمی و علی عامل هاشمی و تهیه‌کنندگی مرتضی رزاق‌کریمی برای پخش از یکی از شبکه های سیما ساخته می‌شود.