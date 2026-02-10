حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن پیام وحدت و دفاع از امنیت ملی ایران است

سعدالله نصیری قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر، حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را نشانه‌ای از وحدت و انسجام ملی عنوان کرد و گفت: این حضور علاوه بر تقویت همبستگی داخلی، پیام روشنی به جهان ارسال می‌کند که ملت ایران تحت هیچ شرایطی اجاره دخالت نظامی یا سیاسی خارجی در امور داخلی خود و سرنوشت کشور را نخواهد داد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس هشتم با اشاره به حوادث ماه گذشته در کشور افزود: مردم حق دارند مطالبات قانونی خود را مطرح کنند و بر اساس قانون اساسی نسبت به مسئولین تذکر دهند و حقوق شهروندی و ملی خود را مطالبه کنند. این مسائل داخلی نباید بهانه‌ای برای مداخله بیگانگان شود. دشمنان کشور ما تصور کردند می‌توانند از این اعتراضات سوءاستفاده کنند، اما ملت ایران همیشه از امنیت، یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور دفاع کرده و اجاره نخواهد داد که منافع کشور به خطر بیفتد.

نصیری قیداری دو حوزه مسائل داخلی و خارجی را از یکدیگر متمایز دانست و اظهار کرد: مسائل داخلی، از جمله مطالبه‌گری از مسئولین، طبیعی و قانونی است، اما حفظ وحدت ملی، امنیت کشور و جلوگیری از دخالت خارجی، موضوعی کاملاً جدا و غیرقابل مذاکره است.

وی در ادامه نقش جامعه دانشگاهی و اساتید دانشگاه را در روشنگری جامعه و آگاه‌سازی مردم برجسته توصیف کرد و افزود: اساتید دانشگاه و فرهنگیان به عنوان گروه‌های مورد اعتماد جامعه، مسئولیت دارند توطئه‌های دشمنان را شناسایی، تحلیل‌های درست سیاسی و اجتماعی را ارائه و جامعه را نسبت به تهدیدات داخلی و بین‌المللی آگاه کنند. این اعتماد جامعه به دانشگاهیان یک سرمایه اجتماعی ارزشمند است که باید در موارد ضروری برای حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور به کار گرفته شود.

نصیری قیداری با اشاره به تحریم‌های خارجی اظهار کرد: تحریم‌های گسترده و نفس‌گیر دشمنان هرچند فشار اقتصادی ایجاد کرده‌اند، اما ملت ایران با تکیه بر استقلال، خوداتکایی و ظرفیت‌های داخلی، مسیر پیشرفت و حفاظت از منافع ملی را ادامه داده است. برخی مدیران گذشته ممکن است تحریم‌ها را دست‌کم گرفته باشند، اما اثرگذاری آن‌ها بر اقتصاد کشور واقعی است و ملت ایران برای حفظ استقلال و اصالت تمدن‌ساز خود هزینه داده است.

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه استان زنجان با تأکید بر تاریخ مقاومت ملت ایران گفت: مردم ایران در طول ۴۷ سال گذشته بارها در برابر هجمه‌های دشمنان ایستادگی کرده‌اند و هیچ‌گاه از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور کوتاه نیامده‌اند. تحریم‌ها و تهدیدات خارجی هرچند فشار اقتصادی ایجاد کرده‌اند، اما ملت ایران از مسیر استقلال و خوداتکایی خود منحرف نشده و نخواهد شد.

نصیری قیداری درباره اهمیت راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: با وجود حوادث تلخ دی‌ماه و آسیب‌های وارده به بخشی از مردم، ملت ایران بار دیگر با حضور پرشور در این راهپیمایی نشان خواهند داد که در دفاع از کشور و نظام، یکپارچه و استوار هستند. این حرکت نمادین نشان می‌دهد که باوجود گله‌مندی‌ها از برخی مسئولین، مردم اجازه دخالت بیگانگان در سرنوشت کشور را نمی‌دهند و به امنیت و یکپارچگی کشور پایبند هستند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس هشتم خاطرنشان کرد: تجربه تاریخی نشان داده که کشور ما با هوشیاری، وحدت و حضور فعال مردم، توانسته است توطئه‌های دشمنان را ناکام گذاشته و استقلال و تمامیت ارضی خود را حفظ کند. حضور یکپارچه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، پیامی صریح به جهان است که ملت ایران همواره از امنیت ملی و منافع کشور دفاع خواهد کرد.