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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۰۶

اقدامات وزارت نفت در جمع‌آوری فلرها گامی مؤثر برای حفظ محیط زیست است

اقدامات وزارت نفت در جمع‌آوری فلرها گامی مؤثر برای حفظ محیط زیست است

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، با قدردانی از عملکرد وزارت نفت گفت: کارهای خوبی برای جمع‌آوری گازهای فلر صورت گرفته که باید با جدیت و سرعت ییشتری ادامه پیدا کند.

مجتبی بوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد شرکت ملی نفت گفت: صنعت نفت و گاز صرفا یک صنعت نیست بلکه پیشران اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌رود؛ اگر قرار است رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق شود، اجرای دقیق مواد ۱۴، ۱۵ و ۴۸ برنامه هفتم توسعه که به‌طور مشخص سرمایه‌گذاری در صنعت و گاز و توسعه زیرساخت‌ها را پیش‌بینی کرده‌، یک ضرورت قطعی است.

وی افزود: رشد صنعت نفت و گاز و توجه ویژه به توسعه این صنعت به‌ویژه تأمین منابع برای طرح‌های فشارافزایی و توسعه میادین با نگاه ویژه به میادین مشترک، نقش مستقیم در رشد اقتصادی کشور دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان کرد: صنعت نفت و گاز نخستین صنعتی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود بیشترین وابستگی، با خروج شرکت‌های آمریکایی و غربی مواجه شد اما با اتکا به توان مردان و زنان شریف این صنعت روی پای خود ایستاد.

بوسفی با اشاره به تلاش کارکنان صنعت نفت گفت: از نیروهایی که در سکوهای نفتی در شرایط سخت آب‌وهوایی و دوری‌های طولانی از خانواده فعالیت می‌کنند تا نیروهای ارکان ثالث، غیررسمی و شرکتی، همگی ستون‌های این صنعت هستند و توجه به معیشت آن‌ها یک ضرورت است. همچنین متخصصان و مدیرانی که بیش از چهار دهه این صنعت را مدیریت کرده‌اند، نقش تعیین‌کننده‌ای در تداوم تولید داشته‌اند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به نقش بی‌بدیل شرکت ملی نفت و گاز، بیان کرد: تأمین خوراک پتروشیمی‌ها که به معنای ارزآوری و درآمد پایدار کشور است، تأمین سوخت نیروگاه‌ها و گاز خانگی، همگی نشان‌دهنده جایگاه راهبردی این صنعت است از این رو سرمایه‌گذاری، نوسازی و تجهیز تأسیسات نفت و گاز اهمیت دوچندان دارد چراکه بسیاری از چاه‌ها و تأسیسات پس از سال‌ها نیازمند اورهال اساسی هستند.

وی با بیان اینکه صنعت نفت و گاز به بیش از ۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد، خاطرنشان کرد: بخشی از این اقدامات انجام شده و از عملکرد وزارت نفت، شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز تشکر می‌کنم اما تأمین منابع با نگاه ویژه باید با جدیت دنبال شود.

بوسفی همچنین به اقدامات صورت گرفته برای جمع‌آوری گازهای فلر اشاره کرد و گفت: از دولت شهید آیت‌الله رئیسی و در ادامه در دولت فعلی اقدامات خوبی در زمینه جمع‌آوری گازهای فلر صورت گرفته که باید با سرعت و جدیت بیشتری ادامه یابد چراکه هم از آلودگی زیست‌محیطی جلوگیری می‌کند و هم مانع هدررفت سرمایه‌های ملی می‌شود؛ سرمایه‌هایی که امروز به‌صورت دود از بین می‌روند و زندگی مردم در استان‌های نفت‌خیز را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

وی در پایان تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز به معنای توسعه کشور، تأمین منابع برای توسعه پایدار و رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی است.

کد مطلب 6745440
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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