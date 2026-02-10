مجتبی بوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد شرکت ملی نفت گفت: صنعت نفت و گاز صرفا یک صنعت نیست بلکه پیشران اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌رود؛ اگر قرار است رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق شود، اجرای دقیق مواد ۱۴، ۱۵ و ۴۸ برنامه هفتم توسعه که به‌طور مشخص سرمایه‌گذاری در صنعت و گاز و توسعه زیرساخت‌ها را پیش‌بینی کرده‌، یک ضرورت قطعی است.

وی افزود: رشد صنعت نفت و گاز و توجه ویژه به توسعه این صنعت به‌ویژه تأمین منابع برای طرح‌های فشارافزایی و توسعه میادین با نگاه ویژه به میادین مشترک، نقش مستقیم در رشد اقتصادی کشور دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان کرد: صنعت نفت و گاز نخستین صنعتی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود بیشترین وابستگی، با خروج شرکت‌های آمریکایی و غربی مواجه شد اما با اتکا به توان مردان و زنان شریف این صنعت روی پای خود ایستاد.

بوسفی با اشاره به تلاش کارکنان صنعت نفت گفت: از نیروهایی که در سکوهای نفتی در شرایط سخت آب‌وهوایی و دوری‌های طولانی از خانواده فعالیت می‌کنند تا نیروهای ارکان ثالث، غیررسمی و شرکتی، همگی ستون‌های این صنعت هستند و توجه به معیشت آن‌ها یک ضرورت است. همچنین متخصصان و مدیرانی که بیش از چهار دهه این صنعت را مدیریت کرده‌اند، نقش تعیین‌کننده‌ای در تداوم تولید داشته‌اند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به نقش بی‌بدیل شرکت ملی نفت و گاز، بیان کرد: تأمین خوراک پتروشیمی‌ها که به معنای ارزآوری و درآمد پایدار کشور است، تأمین سوخت نیروگاه‌ها و گاز خانگی، همگی نشان‌دهنده جایگاه راهبردی این صنعت است از این رو سرمایه‌گذاری، نوسازی و تجهیز تأسیسات نفت و گاز اهمیت دوچندان دارد چراکه بسیاری از چاه‌ها و تأسیسات پس از سال‌ها نیازمند اورهال اساسی هستند.

وی با بیان اینکه صنعت نفت و گاز به بیش از ۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد، خاطرنشان کرد: بخشی از این اقدامات انجام شده و از عملکرد وزارت نفت، شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز تشکر می‌کنم اما تأمین منابع با نگاه ویژه باید با جدیت دنبال شود.

بوسفی همچنین به اقدامات صورت گرفته برای جمع‌آوری گازهای فلر اشاره کرد و گفت: از دولت شهید آیت‌الله رئیسی و در ادامه در دولت فعلی اقدامات خوبی در زمینه جمع‌آوری گازهای فلر صورت گرفته که باید با سرعت و جدیت بیشتری ادامه یابد چراکه هم از آلودگی زیست‌محیطی جلوگیری می‌کند و هم مانع هدررفت سرمایه‌های ملی می‌شود؛ سرمایه‌هایی که امروز به‌صورت دود از بین می‌روند و زندگی مردم در استان‌های نفت‌خیز را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

وی در پایان تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز به معنای توسعه کشور، تأمین منابع برای توسعه پایدار و رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی است.