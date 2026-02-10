به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی با تأکید بر نقش بی‌بدیل وحدت ملی و حضور مردم در صحنه، اظهار کرد: حضور یکپارچه و آگاهانه ملت ایران در عرصه‌های مختلف سیاسی و انقلابی، قدرت بازدارندگی‌ای به‌مراتب فراتر از هر ابزار و تسلیحات نظامی دارد و هیچ قدرتی، هرچقدر هم مجهز و مسلح، توان ایستادگی در برابر یک ملت متحد را ندارد.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به حمله آمریکا به عراق در اواخر سال ۱۳۸۱، تصریح کرد: آمریکایی‌ها زمانی به عراق حمله کردند که به این جمع‌بندی رسیده بودند مردم عراق حامی حکومت جنایتکار صدام نیستند و به همین دلیل توانستند در کمتر از یک ماه آن حکومت را ساقط کنند. البته که صدام مزدور خود آنها بود و باید میرفت، اما اگر آمریکا احساس می‌کرد ملت عراق پشت صدام ایستاده است، هرگز چنین ریسکی را نمی‌پذیرفت.

وی افزود: آنچه در طول تمام سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمام دسیسه‌ها و توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده و نقش بازدارنده واقعی داشته، اتحاد مردم و حضور یکپارچه ملت در عرصه‌های مختلف بوده است.

مروی با یادآوری شرایط دوران دفاع مقدس، تصریح کرد: صدام به نمایندگی از استکبار جهانی به ایران حمله کرد. کشورهای حاشیه خلیج فارس هزینه جنگ او را می‌پرداختند و شرق و غرب عالم به او سلاح، اطلاعات، آموزش و مشاوره نظامی می‌دادند، در مقابل، ایران تازه انقلاب کرده بود؛ نه ارتش سامان‌یافته‌ای وجود داشت، نه سپاه به معنای امروز شکل گرفته بود و نه سلاحی به آن صورت در اختیار داشتیم. نه‌تنها سلاحی به ما نمی‌فروختند، بلکه حتی تجهیزاتی که کاربرد غیرنظامی داشت، اما ممکن بود روزی استفاده نظامی شود، به ایران نمی‌دادند.

تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد: با این حال، صدام به هیچ‌یک از اهداف شوم خود نرسید و ایران پیروز جنگ شد؛ قدرتی که این پیروزی را رقم زد، پشتوانه مردم بود.

وی با تأکید بر اینکه دشمن به خوبی می‌داند که با یک ملت نمی‌توان جنگید؛ اظهار کرد: البته گلایه‌ها و مشکلاتی وجود دارد و برخی از آنها کاملاً به‌حق است؛ مسائل معیشتی و اقتصادی، بی‌عدالتی، رانت‌خواری و سوءاستفاده از قدرت، بعضا در جامعه دیده می‌شود نمی‌توان و نباید آنها را نادیده گرفت. اینها نقاط ضعف‌اند و باید اصلاح شوند.

مروی افزود:، اما اگر سقف خانه‌ای در چند نقطه چکه کند، خانه را خراب نمی‌کنند؛ مشکل را برطرف می‌کنند. خانه‌ای که با زحمت، رنج، خون دل و هزینه‌های فراوان ساخته شده، به‌خاطر چند نقص، نابود نمی‌شود. در سطح جامعه و حکومت نیز همین منطق حاکم است.

تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: وجود اشکال، مجوز بی‌تفاوتی نسبت به اصل انقلاب نیست و نباید با رفتار و گفتار خود، دشمن را امیدوار کرد. رفع مشکلات یک ضرورت است؛ اما تخریب سرمایه‌های ملی و تضعیف پیوند مردم با اصل نظام، بزرگ‌ترین خدمت به دشمنان این ملت و کشور خواهد بود.

وی با بیان اینکه قدرت بازدارندگی واقعی جمهوری اسلامی پیش و بیش از هر ابزار نظامی، در حضور آگاهانه و به‌موقع مردم است، گفت: تجربه‌هایی، چون حوادث سال ۱۳۷۸، فتنه ۱۳۸۸، وقایع سال ۱۴۰۱ و نیز حضور معنادار مردم در راهپیمایی‌های ۹ دی و ۲۲ دی، پیام روشنی برای دشمنان این ملت داشته است؛ مردم ایران، علی‌رغم همه مشکلات، پای اصل نظام ایستاده‌اند. اینجا ونزوئلا نیست، اینجا ایران است؛ کشوری با فرهنگ دینی عمیق، هویت شیعی و رهبری مقتدر، شجاع و متکی بر ایمان به خدا که معادلات دشمن را برهم می‌زند.

مروی اضافه کرد: دشمن باید بداند نسخه‌ای که در برخی کشورها پیچیده، قابل تعمیم به ایران نیست. این تفاوت باید به دشمن فهمانده شود و این مهم، با حضور مردم، وحدت ملی و انسجام اجتماعی محقق می‌شود.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: وقتی دشمن در برابر یک سد نفوذناپذیر قرار می‌گیرد، ناچار به عقب‌نشینی است؛ اما اگر احساس کند این سد هرچند مستحکم، شکاف‌هایی دارد، به همان شکاف‌ها دل می‌بندد، جسورتر می‌شود و امید پیدا می‌کند. امید دشمن، موتور تداوم دشمنی اوست.

وی با اشاره به تجربه دفاع مقدس، عنوان کرد: در آن دوران، همه ملت یک‌صدا پیرو کلام امام خمینی (ره) بودند و یکپارچه پشت سر رهبری حرکت می‌کردند. همین انسجام، رمز پیروزی ما در جنگ بود. امروز نیز وحدت، حضور مردم و انسجام ملی، مؤثرترین و قوی‌ترین سلاح ما است.

مروی خاطرنشان کرد: دشمن همه مسیرهای خود را آزموده است؛ از تحریم و جنگ نظامی تا جنگ رسانه‌ای و تلاش برای ایجاد ناامنی داخلی، اما به نتیجه نرسیده است. در چنین شرایطی، تنها راه ناامیدسازی کامل دشمن، حضور مردم، وحدت ملی و انسجام اجتماعی است.

تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد: دشمنی که نه به انسانیت پایبند است و نه به اخلاق و عدالت، فقط زبان قدرت و انسجام را می‌فهمد. حضور مردم در راهپیمایی‌ها، به‌ویژه راهپیمایی ۲۲ بهمن، یکی از مؤثرترین عوامل ناامیدسازی دشمن و قوی‌ترین ابزار بازدارندگی است؛ عزت، استقلال و پاسداری از خون شهدا، در گرو اتحاد، انسجام و یک‌صدایی ملت ایران است.