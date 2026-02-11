مراسم «همگام با افتخار ۱» برگزار شد

زهرا اسماعیلنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری مراسم «همگام با افتخار ۱» اظهار کرد: این برنامه در راستای تقویت هویت دینی و انقلابی، افزایش خودباوری و توانمندسازی دختران نوجوان و جوان استان کرمانشاه طراحی و اجرا شد.
وی افزود: در این مراسم از حضور اساتید توانمند و برنامههای ترکیبی فرهنگی، آموزشی و هنری استفاده شد تا مفاهیم انقلاب اسلامی بهصورت عمیق و کاربردی برای نسل جوان تبیین شود.
مسئول امور بانوان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به بخشهای علمی برنامه گفت: حجتالاسلام منوچهری با ارائه مبحث «نقش ما در انقلاب اسلامی» به تبیین مسئولیتهای فردی و اجتماعی جوانان در تداوم آرمانهای انقلاب پرداخت و سرکار خانم مرادیان نیز با موضوع «مسئلهشناسی و حل مسئله» به ارتقای مهارتهای فکری و تحلیلی شرکتکنندگان کمک کرد.
اسماعیلنژاد ادامه داد: اجرای برنامههای هنری از جمله اجرای خواننده انقلابی آقای احمدی و جمعخوانی سرود خاطرهانگیز «ای ایران»، فضای حماسی و وحدتآفرینی در مراسم ایجاد کرد و با استقبال گسترده حاضران همراه بود.
وی با اشاره به بخش پایانی مراسم بیان کرد: در راستای قدردانی از تلاشها و استعدادهای برتر، جوایزی به دختران توانمند و صاحبامتیاز استان کرمانشاه اهدا شد که این اقدام نقش مهمی در ایجاد انگیزه و تقویت روحیه مسئولیتپذیری اجتماعی در میان آنان دارد.
مسئول امور بانوان ادارهکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان با قدردانی از نهادهای همکار تصریح کرد: این مراسم با همکاری کارگروه دختران نوجوان و جوان استانداری کرمانشاه، ستاد دختران حاج قاسم ادارهکل تبلیغات اسلامی استان و امور بانوان ادارهکل آموزش و پرورش کرمانشاه برگزار شد و تداوم اینگونه برنامهها بهصورت منسجم در دستور کار قرار دارد.
نظر شما