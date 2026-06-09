به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد،عصر سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به افتتاح راه‌آهن اردبیل-میانه پس از ۲۰ سال، اظهار کرد: رسیدن به مرکز کشور از طریق ریلی و جاده‌ای بسیار مهم است. پس از پیگیری‌های بسیار فراوان دولت‌های مختلف، استانداران، نمایندگان ادوار و نماینده محترم ولی فقیه، امروز این پروژه به افتتاح رسید.

وی افزود: نقطه عطف این پروژه زمانی بود که رئیس‌جمهور، جناب آقای پزشکیان، در یک سفر غیررسمی در تاسوعا و عاشورای حسینی اعلام فرمودند که این پروژه به صدها میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. و مجمع نمایندگان به‌طور جدی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه، استاندار محترم و بانک‌ها توانستند دستور ایشان را پیگیری کنند و این اعتبار به پروژه تزریق شود. امروز به حول قوه الهی، پروژه میانه-اردبیل افتتاح شد.

نماینده مردم اردبیل، نیر،نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۵، اتصال اردبیل و پارس‌آباد به شبکه ریلی مطرح است. اگر بخواهیم این پروژه را به آذربایجان و سپس به روسیه و چین برسانیم، یعنی مسیر ریلی بندرعباس تا چین و چین تا بندرعباس را داشته باشیم. این پروژه یک فرصت بزرگ است.

نیکزاد ادامه داد: ضمن اینکه از همه کسانی که دست‌اندرکار بودند تشکر می‌کنم و از استانداران ادوار گذشته، وزیران راه و ترابری و راه و شهرسازی، سیستم بانکی، سازمان برنامه و بودجه، برادر عزیزم استاندار فعلی، نماینده محترم ولی فقیه، نمایندگان ادوار و مجمع نمایندگان فعلی، واقعیت این است که همه دست به دست هم دادند تا این پروژه به سرانجام برسد و افتتاح شود.

وی افزود: ما همه تلاشمان را خواهیم کرد، ان‌شاءالله این پروژه را به پارس‌آباد و از آنجا به شبکه ریلی جهان وصل کنیم. از مردم عزیزمان بابت صبوری و حوصله‌ای که به خرج دادند، عذرخواهی می‌کنم. صادقانه به مردم می‌گویم، برای تنها فرزندم به اندازه راه‌آهن اردبیل وقت نگذاشتم، اما برای راه‌آهن اردبیل وقت گذاشتم. امیدوارم روزی پروژه را در پارس‌آباد عزیزمان با قطار افتتاح کنیم.