«فرونشست» بلای خاموش میراث تاریخی؛ صالحی: اصفهان و سمنان در اولویت

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از ابنیه تاریخی و طرح های گردشگری سمنان به مسئله مهم فرونشست به عنوان چالش جدی میراث تاریخی و فرهنگی کشور اشاره کرد از برنامه ریزی برای مقابله با آثار سوئ این پدیده خبر داد.‌

وی با بیان اینکه فرونشست مسیله امروز نیست بلکه مربوط به چنددهه است، افزود: حل این‌ معضل نیز یک ماهه و یک ساله و چندساله محقق نمی‌شود.

وزیر میراث فرهنگی با بیان اینکه این وزارتخانه به بررسی فرونشست به صورت جدی پرداخته است، بیان کرد: اصفهان یکی از مکان هایی است که برنامه ریزی و بررسی فرونشست در آن در حال انجام است.

صالحی امیری همچنین ادامه داد: دولت ستادی برای بررسی فرونشست را با اعضای ستادی و ارگان‌های ذی‌ربط تشکیل داد و بناهای درگیر با این پدیده در کشور نیز فهرست شده است.

وی با بیان اینکه تیم‌کارشناسان میراث فرهنگی بر روی فرونشست کار کارشناسی را در حال انجام دارند افزود: در سمنان نیز بناهایی که مستعد و یا در معرض فرونشست هستند مانند دیگر نقاط کشور باید دسته بندی شوند تا برایشان برنامه ریزی کرد