زهرا حکیمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره نگارش کتاب «دختری به نام حبّه» گفت: ایده این رمان، از یک سؤال به ذهن من رسید؛ این سؤال که وقتی دنیای بزرگ‌ترها به‌خاطر مسائل مالی فرو می‌پاشد، سهم دنیای فانتزی و رنگارنگ نوجوان‌ها چه می‌شود؟ اینکه چطور مشکلات مالی و خانوادگی می‌تواند کودکی و نوجوانی را ببلعد. می‌خواستم داستانی بنویسم که در آن، شخصیت نوجوانم تسلیم این واقعیت تلخ نشود. نشان دهم که یک نوجوان در مواجهه با بحران‌های بزرگ زندگی چطور می‌تواند با نیروی درونی‌اش، خود و خانواده‌اش را نجات دهد.

او افزود: من می‌خواستم به نوجوان‌ها بگویم حتی وقتی پدر پشت میله‌هاست و مشکلات به خانه هجوم آورده‌اند، تخیل و امید می‌توانند سلاح ما باشند. داستان من یک تضاد بزرگ دارد؛ دختری که هیچ پولی ندارد اما گنجی درونی دارد که خودش هم از آن بی‌اطلاع است. این داستان را نوشتم تا بگویم جادوی واقعی در دستان خود ماست. «دختری به نام حبّه» ستایشی است از همه نوجوان‌هایی که در سختی‌ها، زود بزرگ می‌شوند اما رؤیاهایشان را نمی‌فروشند.

این نویسنده درخصوص اینکه چرا داستان نوجوان نوشته است و به‌سراغ داستان کودک یا بزرگ‌سال نرفته است، بیان کرد: نوجوانی دوره گذار است؛ جایی که آدم نه آن‌قدر کوچک است که فقط رؤیا ببیند نه آن‌قدر بزرگ که رؤیاهایش را فراموش کند. نگارِ داستان من در سنی است که باید مسئولیت بپذیرد و این بزرگ‌شدن اجباری برای من جذاب بود. نوجوان‌ها به دنبال قهرمان‌هایی هستند که شبیه خودشان باشند. می‌خواستم برای کسانی بنویسم که در آستانه بزرگ‌شدن هستند و باید بدانند قدرت تغییر شرایط در درون خودشان نهفته است.

حکیمیان به محورهای اصلی این داستان نیز اشاره کرد و گفت: محور اصلی داستان، امید و خودباوری است اما در لایه‌های زیرین به موضوعاتی چون خانواده، فداکاری، ستایش تخیل و خیال‌پردازی، شکست و پیروزی هم می‌پردازد.

او درباره ژانر رمان «دختری به نام حبّه» عنوان کرد: ژانر این کتاب فانتزی است. من این ژانر را انتخاب کردم چون اجازه می‌داد نشانه‌های فانتزی مثل کوتوله‌ها، دیو و ... وارد زندگی روزمره و ملموس ما شوند. این ژانر به من کمک کرد تا تلخی مشکلات را با چاشنی فانتزی و جادو تلطیف کنم و به مخاطب نشان دهم معجزه می‌تواند در چندقدمی ما باشد. فانتزی و جادو همان چیزی است که ما در بن‌بست‌های زندگی منتظر آن هستیم؛ چیزی که بیاید و قوانین همیشگی دنیا را دور بزند.

زهرا حکیمیان که «دختری به نام حبّه» اولین کتاب او به شمار می‌آید، از علاقه‌اش به داستان‌نویسی گفت: علاقه من به داستان به کودکی‌ام برمی‌گردد؛ وقتی که کتاب‌داستان‌هایم را به مدرسه می‌بردم تا فرصتی برای خواندن‌شان پیدا کنم، وقتی که شب‌ها به سقف زل می‌زدم، پایان کتاب‌هایی را که خوانده بودم تغییر می‌دادم، خودم را به‌جای شخصیت‌ها می‌گذاشتم و تصمیم‌های دیگری می‌گرفتم و داستان را طور دیگری جلو می‌بردم. کم‌کم متوجه شدم لذت ساختن یک دنیا خیلی بیشتر از تماشاکردن و خواندن یک داستان است. پس شروع کردم به نوشتن داستان. داستان‌نوشتن برای من یعنی شریک‌شدن رؤیاهایم با دیگران.

او در پایان گفت: در آخر باید بگویم که من این شانس را داشتم تا رمان «دختری به نام حبّه» را زیرنظر استاد حمیدرضا شاه‌آبادی بنویسم و از تجربه‌های ارزشمند ایشان در حوزه ادبیات نوجوان بهره ببرم. از آقای شاه‌آبادی سپاسگزارم که در این راه من را همراهی کردند. از مدیریت حوزه هنری و مدیر نشر مهرک نیز سپاسگزارم و امیدوارم مخاطب نوجوان این کتاب را بخواند و بپسندد.

گفتنی است، کتاب «دختری به نام حبّه» به قلم زهرا حکیمیان، به‌تازگی در ۲۰۰ صفحه و بهای ۳۴۵ هزار تومان از سوی نشر مهرک منتشر شده است.