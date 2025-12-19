به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سوسو با همه فرق داشت» به نویسندگی افسانه موسوی گرمارودی و تصویرگری فهیمه جعفری بهتازگی از سوی انتشارات مهرک برای کودکان بالای ۶ سال منتشر شده است. این داستان ۱۶ صفحهای، دارای تصاویر بزرگ، متعدد، متنوع و رنگی است و مطالعه را برای کودکان آسان میکند؛ چراکه حجم کم متن در کنار تصاویر بزرگ هر صفحه که مکمل محتوای داستان است به کودکان سنین پایین کمک میکند تا هنگام مطالعه خسته نشوند و از گوش و چشم خود بهصورت هماهنگ برای درک داستان استفاده کنند. بهطور کل، برای کودکان سنین پایین بهتر است داستانهایی با متن کم و تصاویر مکمل زیاد تولید و تألیف شود تا آنها هنگام شنیدن، خواندن و دیدن کتاب از امر مطالعه و داستانخوانی خسته نشوند.
داستان «سوسو با همه فرق داشت» درباره حشرهای است که تلاش میکند به همه کمک کند و اگر کاری از دستش برمیآید دریغ نکند. او دوست دارد مثل تمام دوستانش به بازی و تفریح مشغول باشد؛ اما در صورتی که در آن لحظه کسی از او کمک نخواهد. داستان در همان لحظاتی آغاز میشود که همه در حال بازی هستند و شاخکی، دوست سوسو هم بهدنبال او میآید تا با هم به بازی بروند؛ اما سوسو میگوید او باید مراقب غذاهای سوسک سفید باشد.
سوسک سفید از او خواسته بود که مراقب غذاهایش باشد تا او به مرداب برود و غذای بیشتری جمع کند. سوسو پذیرفت؛ اما زمان گذشت و او نیامد. سوسو گرسنه بود و نمیخواست برای یافتن غذا، امانتیهای خود را رها کند. شاخکی برایش غذا آورد. روز دیگری هم گذشت و باز هم سوسو نخواست که بدقولی کند و کارش را بهخوبی به اتمام نرساند. پس سعی کرد با گرسنگیاش بسازد؛ اما باز هم شاخکی، دوست سوسو به دادش رسید و برایش غذا تهیه کرد. او میدانست که سوسو، غذاهای سوسک سفید را رها نمیکند و حتما تا وقتی که او برسد از آنها مراقب میکند. سوسک سفید بالاخره آمد اما اتفاق عجیبی در حال رخدادن بود که مطالعه آن و به پایان رساندن کتاب را برای مخاطب دلچسب میکند و کودک را نیز خوشحال.
کتاب «سوسو با همه فرق داشت»، داستانی اخلاقی است که با «یکی بود یکی نبود» و «روزی روزگاری» آغاز نمیشود اما به اندازه داستانهای اخلاقی گذشته، معنا و مفهوم و پیام مثبت در خود دارد.
این داستان به کودکان میآموزد که امانتدار باشند و به دیگران کمک کنند و نوعدوست باشند. همچنین نویسنده، مخاطب کودک خود را در پایان داستان رها نمیکند و به او نتیجه انتخاب کارهای درست را نشان میدهد و او را تشویق میکند که مانند سوسو، مهربان باشد و به دیگران احترام بگذارد و به آنها در انجام کارهایشان کمک کند. علاوهبر این، در لایهای دیگر به دوستی و مشارکت شاخکی نیز اشاره میکند که اگر به سوسو در انجام وظیفهاش کمک نمیکرد شاید او نمیتوانست کارش را بهخوبی به پایان برساند. بنابراین او نیز در آخر مانند سوسو پاداشی دریافت کرد.
البته آموزش همدلی و کمککردن به دیگران به کودکان نباید شبیه به بزرگسالان باشد؛ بلکه بهتر است در حد توانایی و مهارت آنها باشد تا احساس بدی به انجام آن کار پیدا نکنند. این امر در رشد و پرورش فکری کودک بسیار مهم است که والدین، مربیان و معلمان در تلاش باشند همکاری و کار گروهی را به کودکان بیاموزند و آنها را با انجام کارهای ساده و مختص دنیای کودکانهشان بیازمایند و نتیجه خوبیها را هم به آنها نشان دهند تا تشویق شوند بیشتر در این مسیر گام بردارند. همدلی امری است که آموختن آن به انسانها اگر در سنین کودکی انجام شده باشد، نتیجه مثبت آن در بزرگسالی فرد و ساختن جامعهای سالمتر و پویاتر دیده خواهد شد.
با توجه به مباحثی که مطرح شد، مطالعه کتاب «سوسو با همه فرق داشت» را به کودکان بالای ۶ سال پیشنهاد میکنیم. والدین میتوانند این داستان آموزنده و تربیتی و البته سرگرمکننده را برای کودکان خود بخوانند و درباره پیام داستان با آنها صحبت کنند تا درونمایه کتاب بهخوبی در ذهنشان ثبت و ماندگار شود.
