کیفیت لیگ والیبال افت نکرده است/ مهرگان نور به هماهنگی رسید

رحمان محمدیراد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیروزی تیم مهرگان نور و شگفتیساز پس از شکست فولاد سیرجان گفت: به نظر من این مسابقه یکی از بازیهای خوب لیگ برتر بود. هم فولاد سیرجان و هم تیم ما والیبال باکیفیتی ارائه دادند و کیفیت بازی در شأن لیگ ایران بود. اشتباهات بازیکنان کم بود و رالیهای جذاب زیادی در جریان مسابقه شکل گرفت. فکر میکنم کسانی که در سالن حضور داشتند یا بازی را از تلویزیون دنبال کردند، از دیدن این مسابقه لذت بردند.
وی ادامه داد: اگر به نتایج ستهای هر دو تیم نگاه کنیم،سه ست اول با اختلاف دو امتیاز به پایان رسید که نشاندهنده نزدیکی و جذابیت بالای مسابقه است. خوشحالم که تیم ما به یک نظم و هماهنگی حداقلی رسیده و توانست مقابل تیم قدرتمندی مثل فولاد سیرجان چنین نمایشی داشته باشد. امیدوارم بتوانیم این روند را حفظ کنیم و در هفتههای آینده جایگاه خودمان را در جدول بهبود ببخشیم.
سرمربی مهرگان نور درباره شرایط این تیم افزود: مهرگان در ابتدای فصل شرایط خوبی نداشت، اما زمانی که با من تماس گرفته شد هدف اصلی کمک به این مجموعه و بهبود شرایط روحی و فنی بازیکنان بود. با همین نیت به تیم اضافه شدم و خوشبختانه مدیریت هم همکاری خوبی داشت. با وجود بسته بودن بودجه و شرایط سخت، توانستیم در نیمفصل چند بازیکن به تیم اضافه کنیم.
محمدیراد با اشاره به چالشهای نیمفصل گفت: مشکل اصلی، کمبود زمان برای تمرین و ایجاد هماهنگی بین بازیکنان جدید و قدیمی بود. مهرگان شاید تیمی بود که بیشترین تغییر را در ترکیب اصلی خود داشت، در حالی که بسیاری از تیمها ثبات بیشتری داشتند. این مسئله در ابتدای کار کمی آزاردهنده بود، اما تلاش کردیم با قرار دادن نفرات کنار هم در مسابقات، به تدریج هماهنگی لازم را ایجاد کنیم.
وی بااشاره به تغییر فرمت مسابقات لیگ برتر والیبال و فشردگی بازیها گفت: با توجه به اینکه فرمت مسابقات تغییر کرده و دیدارها با فاصله یک روز برگزار میشود، طبیعی است که برای رسیدن به یک تیم کاملاً هماهنگ نیاز به زمان داشته باشیم. ایجاد هماهنگی بین بازیکنان در این شرایط کار سادهای نیست، اما خوشبختانه در هفتههای اخیر شاهد نمایشهای بهتری از تیمها هستیم و امیدوارم این اعتماد به نفس و پتانسیل را در بازیهای آینده هم نشان دهیم و در پایان دور گروهی به جایگاه مناسبی برسیم.
وی در خصوص برگزاری متمرکز مسابقات و حواشی پیرامون آن اظهار داشت: این موضوع دیگر قدیمی شده و تقریباً همه تیمها به شرایط موجود عادت کردهاند. همه به این نتیجه رسیدهایم که برای به پایان رساندن لیگ، تنها راه همین بوده است. طبیعتاً این شیوه هم معایبی دارد؛ برخی هزینهها به تیمها تحمیل میشود و خستگی به بازیکنان فشار میآورد و شاید تیمی نتواند کیفیت واقعی خود را نشان دهد، اما در کنار اینها محاسنی هم وجود دارد.
محمدیراد ادامه داد: با وجود همه معایب آن در نهایت تصمیم گرفته شد لیگ با این روش به پایان برسد و همه تیمها هم پذیرفتند. اگر مسابقات متوقف میشد، والیبال و خانواده والیبال بیشترین آسیب را میدیدند. تجربه سالهای قبل بهخصوص دوران کرونا، نشان داد توقف مسابقات چه ضربهای به ورزش وارد میکند. امیدوارم لیگ امسال با وجود همه مشکلات به سرانجام برسد و خوشبختانه الان هم میبینیم که تیمها بازیهای خوبی ارائه میدهند.
سرمربی تیم والیبال مهرگان نور تأکید کرد: با همین شیوه متمرکز دیدیم که همه تیمها با همه توان به میدان میآیند، در هفتههای قبل دیدیم که چند تیم پایین جدولی موفق شدهاند تیمهای بالاتر را شکست بدهند، همین موضوع نشان میدهد کیفیت لیگ افت چشمگیری نداشته و هنوز رقابتها جذاب است. این اتفاقات گواه آن است که لیگ زنده و پویاست.
وی درباره مرحله پلیآف نیز گفت: در مورد شیوه برگزاری پلیآف هنوز جزئیات مشخصی اعلام نشده، اما آن طور که شنیدیم به این صورت است که اگر تیم اول و هشتم در مرحله پی آف باید به مصاف هم بروند، ابتدا تیم هشتم جدول میزبان است و پس از آن تیم اول جدول دو میزبانی دارد. این شیوه هم در نوع خودش جدید است و میتواند قابل قبول باشد.البته هنوز به صورت رسمی چیزی به ما اعلام نکردند با این حال امیدوارم سازمان لیگ تصمیمی بگیرد که به نفع والیبال، خانواده والیبال و بهخصوص بازیکنان باشد و شرایطی فراهم شود که مسابقات در سلامت کامل برگزار شود.
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