در چهارمین روز موسیقی فجر چهل و یکم چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره موسیقی فجر، اجراهای چهارمین روز جشنواره موسیقی فجر امسال در حالی با برنامه‌های متنوع موسیقایی همراه بود که فصل مشترک اکثر آنها به اجراهای پرشور قطعات ملی میهنی اختصاص داشت.

چهارمین روز این جشنواره در حالی از ساعت ۱۵:۳۰ در تالار رودکی آغاز شد که گروهی از استعدادهای جوان موسیقی کشورمان در بخش موسیقی دستگاهی روی صحنه رفتند.

در این بخش که امسال به صورت ویژه در جشنواره ساماندهی شده بود با ترکیبی از نوجوانان و جوانان برگزیده‌ جشنواره ملی موسیقی جوان به همراه تعدادی از استعدادهای نوظهور موسیقی روی صحنه رفتند تا رپرتوار منتخب مربیان خود را برای مخاطبانشان به اجرا در آوردند.

سئانس دوم اجراهای تالار رودکی نیز همانند شب‌های گذشته به اجرای گروه‌های سرود اختصاص داشت که طی آن ۲ گروه سرود پلاک و محآوا قطعاتی از موسیقی آواز جمعی را برای مخاطبان‌شان روی صحنه بردند. این در حالی بود که فرهنگسرای ارسباران نیز در اولین شب میزبانی خود از جشنواره چهل و یکم موسیقی فجر پذیرای گروه راهاب و مخاطبانش بود.

همزمان با این اجرا، در برج آزادی نیز گروه موسیقی آوای طبری از مازندران موسیقی محلی این منطقه را برای علاقمندان موسیقی این خطه به اجرا در آورد.

در ابتدای این برنامه جلال محمدی سرپرست گروه «آوای طبری» با اشاره به اینکه موسیقی محلی در مراسم‌های مازندران نقش مهمی دارد، گفت: ما بواسطه موسیقی‌مان سعی می‌کنیم فرهنگ غنی‌مان را به نسل‌های بعدی منتقل کنیم.

وی در ادامه در خصوص سازهای نواحی مازندران اظهار داشت: ساز نقاره در مناطق مختلف ایران نواخته می‌شود اما نقاره‌ی مازندران از نقاره گیلان بزرگ‌تر است و نقاره‌ی چهارمحال و بختیاری از همه بزرگ‌تر ساخته می‌شود. ما تمام این تنوع‌ها را در نظر گرفته‌ایم و در این برنامه گزیده‌ای از آنها را روایت می‌کنیم. رپرتوار ساز نقاره ۱۵ مقام دارد که ما در این کنسرت به شکل مختصر این مقام‌ها را اجرا می‌کنیم.

تالار سوره حوزه هنری نیز از ساعت ۱۹ میزبان گروه موسیقی دلنوازان هور بود.

مهدی شفیعی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و بابک رضایی رئیس چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر میهمان ویژه این برنامه بود و پس از تماشای این کنسرت، با اعضای گروه دلنوازان هور دیدار کردند و درباره مسائل و دغدغه‌های اهالی موسیقی با اعضای گروه دلنوازان هور به گفتگو پرداخت.

خانه موسیقی تهران هم طبق روال این شب‌های جشنواره میزبان گروهی از بخش موسیقی نواحی ایران بود. در این بخش نیز اعضای گروه موسیقی اخوان از کردستان روی صحنه رفتند و مقام‌های کردی را برای حاضران در سالن روایت کردند.

بخش پاپ این دوره از جشنواره نیز در روز چهارم با ۲ اجرا همراه بود؛ در فرهنگسرای بهمن امید حسینی و در سالن اریکه ایرانیان هم امین و امید سلمان‌وندی به روی صحنه رفتند و به اجرای برنامه پرداختند.

نکته جالب توجه برنامه اکثر گروه‌های حاضر در چهارمین روز جشنواره، اجرای قطعه پایانی‌شان بود که به اجرای آثار ملی‌میهنی اختصاص داشت و با همراهی و همسرایی حاضران در سالن‌ها به اجرا درآمد.

چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر روز شنبه ۲۵ بهمن با اجرای تعدادی دیگر از گروه‌های موسیقی و همچنین با برگزاری مراسم اختتامیه به کار خود پایان می‌دهد.