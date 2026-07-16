توقیف ۳۶ خودروی شوتی و هنجارشکن در محورهای کهگیلویه و بویراحمد

سرهنگ حسن دانایار در گفتوگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح ویژه برخورد با خودروهای شوتی و هنجارشکن در محورهای مواصلاتی استان، بهویژه محور پرتردد یاسوج به اصفهان خبر داد.
وی اظهار کرد: این طرح در پاسخ به مطالبه عمومی مردم و با هدف ارتقای امنیت ترافیکی در جادههای برونشهری، از ۲۰ تا ۲۲ تیرماه به مدت ۷۲ ساعت اجرا شد.
رئیس پلیس راه استان افزود: در جریان اجرای این طرح، با تلاش شبانهروزی مأموران پلیس راه، ۳۶ دستگاه خودروی شوتی و هنجارشکن توقیف و به پارکینگ منتقل شد و تعداد قابل توجهی از سایر وسایل نقلیه متخلف نیز اعمال قانون شدند.
وی با هشدار به رانندگان متخلف، بهویژه رانندگان خودروهای شوتی، بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، حرکت با سرعت مطمئنه، توجه کامل به مسیر و حفظ فاصله طولی ایمن تأکید کرد.
سرهنگ دانایار تصریح کرد: پلیس راه با هرگونه رفتار پرخطر که امنیت و جان کاربران جادهای را به خطر بیندازد، بدون اغماض و با قاطعیت برخورد خواهد کرد و اینگونه طرحها بهصورت مستمر در محورهای مواصلاتی استان ادامه خواهد داشت.
نظر شما