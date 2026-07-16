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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۹

توقیف ۳۶ خودروی شوتی و هنجارشکن در محورهای کهگیلویه و بویراحمد

توقیف ۳۶ خودروی شوتی و هنجارشکن در محورهای کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج- رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد از توقیف ۳۶ دستگاه خودروی شوتی و هنجارشکن در اجرای طرح ویژه ۷۲ ساعته برخورد با رانندگان متخلف در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

سرهنگ حسن دانایار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح ویژه برخورد با خودروهای شوتی و هنجارشکن در محورهای مواصلاتی استان، به‌ویژه محور پرتردد یاسوج به اصفهان خبر داد.

وی اظهار کرد: این طرح در پاسخ به مطالبه عمومی مردم و با هدف ارتقای امنیت ترافیکی در جاده‌های برون‌شهری، از ۲۰ تا ۲۲ تیرماه به مدت ۷۲ ساعت اجرا شد.

رئیس پلیس راه استان افزود: در جریان اجرای این طرح، با تلاش شبانه‌روزی مأموران پلیس راه، ۳۶ دستگاه خودروی شوتی و هنجارشکن توقیف و به پارکینگ منتقل شد و تعداد قابل توجهی از سایر وسایل نقلیه متخلف نیز اعمال قانون شدند.

وی با هشدار به رانندگان متخلف، به‌ویژه رانندگان خودروهای شوتی، بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، حرکت با سرعت مطمئنه، توجه کامل به مسیر و حفظ فاصله طولی ایمن تأکید کرد.

سرهنگ دانایار تصریح کرد: پلیس راه با هرگونه رفتار پرخطر که امنیت و جان کاربران جاده‌ای را به خطر بیندازد، بدون اغماض و با قاطعیت برخورد خواهد کرد و این‌گونه طرح‌ها به‌صورت مستمر در محورهای مواصلاتی استان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6889562

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