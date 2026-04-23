علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: هوای کرمانشاه از امروز تا اواسط روز شنبه، عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات، وزش باد ملایم و افزایش ابر پیشبینی میشود.
وی افزود: طی این مدت، دمای هوا روندی افزایشی خواهد داشت و انتظار میرود در بیشتر شهرستانهای استان، هوا بهتدریج گرمتر شود.
زورآوند با اشاره به تغییرات جوی از روز شنبه تصریح کرد: از عصر شنبه تا صبح چهارشنبه هفته آینده، با ورود و گذر یک سامانه فعال بارشی از جو منطقه، شرایط ناپایدار بر استان حاکم میشود.
مدیرکل هواشناسی استان ادامه داد: این سامانه بهصورت متناوب سبب وزش باد، بارش باران و در برخی نقاط رعدوبرق خواهد شد و لازم است شهروندان، بهویژه در مناطق کوهستانی و جادههای برونشهری، احتیاط لازم را در رفتوآمدها داشته باشند.
وی در پایان یادآور شد: اطلاعیهها و هشدارهای تکمیلی در صورت تغییر شرایط جوی، از طریق هواشناسی استان کرمانشاه اعلام خواهد شد.
نظر شما