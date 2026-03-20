تداوم ناپایداری جوی در کرمانشاه تا اواسط هفته آینده

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای هواشناسی، با عبور امواجی ناپایدار از جو منطقه، شرایط جوی استان کرمانشاه دستکم تا اواسط هفته آینده ناپایدار خواهد بود.
وی افزود: در این مدت به تناوب شاهد بارندگی، وزش باد و وقوع رعدوبرق در نقاط مختلف استان خواهیم بود که این وضعیت میتواند در برخی ساعات شدت بیشتری پیدا کند.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: پیشبینی میشود بارشها از بعدازظهر روز یکشنبه تا اواسط روز دوشنبه از شدت بیشتری برخوردار باشد و در برخی مناطق با آبگرفتگی معابر عمومی و ایجاد رواناب همراه شود.
زورآوند ادامه داد: همچنین در برخی نقاط احتمال وقوع رگبار پراکنده تگرگ و سیلابی شدن مسیلها وجود دارد، بنابراین لازم است شهروندان و دستگاههای اجرایی آمادگی لازم را برای مواجهه با این شرایط داشته باشند.
وی با اشاره به وضعیت وزش باد در استان گفت: سرعت وزش باد نیز طی ساعاتی از روز یکشنبه در سطح استان بهویژه در نیمه غربی افزایش مییابد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: افزایش سرعت باد در نواحی مرزی ممکن است موجب شکلگیری شرایط غبارآلود در برخی مناطق شود.
نظر شما