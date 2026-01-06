صالحی: خوشنویسی عروس هنرهای ایرانی و تجسم کتبی وحی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی سه شنبه شب در اختتامیه هشتمین دوسالانه خوشنویسی با تأکید بر جایگاه بیبدیل این هنر در تاریخ و تمدن ایران گفت: خوشنویسی عروس هنرهای ایرانی و مادر هنرهای این سرزمین است و در تمام ادوار، چه ایران پیش از اسلام و چه ایران پس از اسلام، در تار و پود تمدن ایرانی حضور داشته است.
وی با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد فرهنگی اظهار کرد: از استاندار محترم، مدیران استانی، نمایندگان مجلس، همکارانم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای سیاستگذاری جشنواره، استادان و داوران که برای برپایی شایسته این دوسالانه تلاش کردند، صمیمانه تشکر میکنم.
صالحی با اشاره به پیوند عمیق خوشنویسی با فرهنگ ایرانی افزود: اگر از هر زاویهای به فرهنگ و تمدن ایران بنگریم، خوشنویسی راهی به آن پیدا کرده است. ادبیات و شعر ایران، یکبار در قالب شعر و بار دیگر در قالب خوشنویسی تداوم یافته و این دو بال، تمدن ایران اسلامی را به حرکت درآوردهاند. اگر خوشنویسی نبود، ادبیات ایران هرگز چنین ماندگار، گسترده و عمیق باقی نمیماند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نقش خوشنویسی در ساختار اداری و سیاسی ایران تاریخی گفت: در دورههایی از تمدن ایرانی، برای ورود به مشاغل دیوانی، داشتن اهلیتنامه خوشنویسی شرط لازم بود و فردی که خوشنویسی نمیدانست، امکان حضور در نظام اداری را نداشت. حتی سلاطین و سیاستمداران ایرانی، فرزندان خود را به دو امر مقید میکردند؛ سلحشوری و خوشنویسی.
وی افزود: در دورههایی مانند عصر تیموریان، چهرههایی چون ابراهیم سلطان نه تنها حامی خوشنویسان بودند، بلکه خود از خوشنویسان برجسته به شمار میرفتند. نگاه سیاستمداران ایرانی این بود که خوشنویسی صرفاً هنری اشرافی نیست، بلکه نوعی تربیت وجودی و اخلاقی است.
صالحی با تأکید بر بُعد تربیتی و روانی خوشنویسی تصریح کرد: خوشنویسی تمرین صبر، آرامش، تمرکز، مراقبت و شکیبایی است. در روزگاری که با افزایش اضطراب، افسردگی و فشارهای روانی مواجه هستیم، این هنر میتواند به طمأنینه وجودی انسان کمک کند. یکی از دلایل توجه دیوانسالاران ایرانی به خوشنویسی این بود که افراد عجول، تندخو و مضطرب در جایگاههای حساس قرار نگیرند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین به نقش معنوی خوشنویسی اشاره کرد و گفت: خوشنویسی نقشی عمیق در گسترش فرهنگ دینی، معنویت و قدسیت در تمدن ایرانی اسلامی داشته است. این هنر از دامان قرآن کریم برخاسته و بسیاری از آثار خوشنویسی، به ویژه آثار ارائهشده در این جشنواره، در فضای قرآنی و اهل بیت (ع) پرورش یافتهاند.
وی خوشنویسی را «تجسم کتبی وحی» توصیف کرد و افزود: اصولی همچون توازن، انحنا، وحدت در عین کثرت و نظم بصری در خوشنویسی، انسان را به عالم معنا رهنمون میسازد و پیوندی میان زیبایی مادی و قدوسیت معنوی برقرار میکند.
صالحی در پایان با اشاره به جایگاه استان قزوین گفت: تمدن ایرانی اسلامی گام به گام با خوشنویسی پیش آمده و امروز ما وارث این میراث چند هزار ساله هستیم. استان قزوین به عنوان یکی از پایگاههای مهم خوشنویسی ایران، میزبان شایستهای برای این رویداد فرهنگی است. امیدواریم نسل امروز بتواند این امانت گرانسنگ تمدنی را به درستی به آیندگان منتقل کند.
نظر شما