توزیع کالاهای اساسی ویژه ماه رمضان در گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جامی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز عرضه مستقیم کالاهای اساسی ویژه ماه مبارک رمضان ۱۴۰۴ در استان خبر داد و اظهار کرد: بر اساس این طرح، روغن، برنج، شکر و خرمای مضافتی با قیمتهای مصوب در روستابازارها و فروشگاههای منتخب در دسترس شهروندان قرار میگیرد.
مدیر تعاون روستایی استان گلستان، هدف از اجرای این طرح را حمایت همزمان از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، حذف واسطهها، کنترل قیمتها و تأمین دسترسی آسان مردم به اقلام پرمصرف ماه رمضان اعلام کرد.
وی افزود: خرمای مضافتی با قیمت مصوب ۲۹۰ هزار تومان عرضه میشود و شبکه تعاون روستایی آمادگی کامل برای توزیع گسترده و منظم سایر کالاهای اساسی را دارد.
جامی همچنین تأکید کرد: عرضه محصولات تحت نظارت مستقیم تعاون روستایی استان انجام میشود و در صورت استقبال شهروندان، میزان توزیع افزایش خواهد یافت تا آرامش و ثبات در بازار اقلام ضروری ماه رمضان تأمین شود.
نظر شما