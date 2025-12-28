  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۰۷

داداشی: سامانه‌های بارشی خراسان شمالی را فرا می‌گیرد

داداشی: سامانه‌های بارشی خراسان شمالی را فرا می‌گیرد

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: سامانه‌های بارشی از یک‌شنبه شب وارد استان شده و بارش باران و برف، وزش باد شدید و کاهش محسوس دما را به همراه خواهد داشت.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، یک‌شنبه به‌تدریج افزایش ابر، افزایش سرعت باد و در برخی ساعات وزش باد شدید در استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از اوایل وقت امشب سامانه بارشی از مناطق جنوبی استان وارد شده و بارش باران در این مناطق آغاز خواهد شد که این سامانه تا اواسط روز فردا فعال است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: فعالیت این سامانه همراه با وزش باد شدید و در برخی ساعات رگبار باران خواهد بود و در ارتفاعات نیز مه و بارش باران و برف و به‌تدریج برف پیش‌بینی می‌شود.

داداشی ادامه داد: شدت بارش‌ها به‌گونه‌ای است که احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها در اغلب مناطق شهرستان‌های اسفراین، صفی‌آباد، جنوب شهرستان‌های شیروان، فاروج، بجنورد و نیمه شرقی جاجرم وجود دارد.

وی با اشاره به موج بعدی بارشی در استان گفت: موج بعدی که سردتر خواهد بود، از بعدازظهر سه‌شنبه از مناطق غربی استان آغاز شده و تا بامداد چهارشنبه به‌صورت بارش باران و برف و به‌تدریج برف، مه و در برخی ساعات وزش باد شدید تا بسیار شدید در همه مناطق استان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: در این مدت، شدت بارش‌ها در مناطق شمالی استان و ارتفاعات مرکزی و جنوب شرقی بیشتر برآورد می‌شود و در ارتفاعات نیز کولاک برف دور از انتظار نیست.

داداشی در ادامه تصریح کرد: از نظر دمایی، تا روز سه‌شنبه افزایش نسبی دما خواهیم داشت اما از سه‌شنبه شب تا صبح پنج‌شنبه کاهش محسوس دما همراه با یخبندان شبانه پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: با توجه به پیامدهای ناشی از فعالیت سامانه‌های بارشی، از روز گذشته هشدار هواشناسی سطح نارنجی برای استان صادر شده است.

کد خبر 6704274

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها