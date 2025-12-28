نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، یک‌شنبه به‌تدریج افزایش ابر، افزایش سرعت باد و در برخی ساعات وزش باد شدید در استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از اوایل وقت امشب سامانه بارشی از مناطق جنوبی استان وارد شده و بارش باران در این مناطق آغاز خواهد شد که این سامانه تا اواسط روز فردا فعال است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: فعالیت این سامانه همراه با وزش باد شدید و در برخی ساعات رگبار باران خواهد بود و در ارتفاعات نیز مه و بارش باران و برف و به‌تدریج برف پیش‌بینی می‌شود.

داداشی ادامه داد: شدت بارش‌ها به‌گونه‌ای است که احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها در اغلب مناطق شهرستان‌های اسفراین، صفی‌آباد، جنوب شهرستان‌های شیروان، فاروج، بجنورد و نیمه شرقی جاجرم وجود دارد.

وی با اشاره به موج بعدی بارشی در استان گفت: موج بعدی که سردتر خواهد بود، از بعدازظهر سه‌شنبه از مناطق غربی استان آغاز شده و تا بامداد چهارشنبه به‌صورت بارش باران و برف و به‌تدریج برف، مه و در برخی ساعات وزش باد شدید تا بسیار شدید در همه مناطق استان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: در این مدت، شدت بارش‌ها در مناطق شمالی استان و ارتفاعات مرکزی و جنوب شرقی بیشتر برآورد می‌شود و در ارتفاعات نیز کولاک برف دور از انتظار نیست.

داداشی در ادامه تصریح کرد: از نظر دمایی، تا روز سه‌شنبه افزایش نسبی دما خواهیم داشت اما از سه‌شنبه شب تا صبح پنج‌شنبه کاهش محسوس دما همراه با یخبندان شبانه پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: با توجه به پیامدهای ناشی از فعالیت سامانه‌های بارشی، از روز گذشته هشدار هواشناسی سطح نارنجی برای استان صادر شده است.