حجت‌الاسلام محمد زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر از اعزام ۲۰ نفر از روحانی‌معلمان شیعه و اهل‌سنت این شهرستان به کارگاه آموزشی «زندگی با آیه‌ها» در تربت جام خبر داد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی تایباد با اشاره به برگزاری این دوره یک‌روزه در دانشگاه وحدت اسلامی تربت جام افزود: این کارگاه با حضور روحانی‌معلمان، مدیران مکاتب و فعالان تشکل‌های قرآنی برگزار می‌شود.

وی هدف از برگزاری این برنامه را تبیین طرح «زندگی با آیه‌ها»، تقویت همکاری و هم‌افزایی در توسعه فرهنگ قرآنی و ترویج معارف قرآن کریم در میان نوجوانان و جوانان عنوان کرد و گفت: تحقق آموزه‌های قرآنی در زندگی روزمره از مهم‌ترین رویکردهای این طرح است.