اولین سرشماری آهوان در جزیره خارگو انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: جزیره خارگو یک اثر طبیعی ملی است که زیستگاه منحصر بهفردی برای گونههای مختلف حیاتوحش، به ویژه آهوی ایرانی محسوب میشود.
وی افزود: این منطقه به دلیل ویژگیهای خاص اکولوژیکی و شرایط محیطی خود، برای حفاظت از گونههای نادر و بومی بسیار حائز اهمیت است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان بوشهر ادامه داد: بهمنظور ارزیابی دقیق جمعیت آهوان و بهبود برنامههای حفاظتی برای این گونه در معرض خطر، طرح سرشماری آهوان در اثر طبیعی ملی خارگو اجرا شد.
وی اضافه کرد: سرشماری آهوان برای نخستین بار در اثر طبیعی ملی خارگو با استفاده از تجهیزات نوین و همکاری نیروی دریایی سپاه خارگ و کارشناسان دفتر حیاتوحش سازمان محیط زیست انجام شد.
مرادزاده گفت: در این پروژه، از پهپادهای پیشرفته برای پایش دقیق جمعیت آهوان و ثبت رفتارهای آنها در نقاط مختلف جزیره استفاده شد.
وی بیان کرد: این فناوری جدید، امکان ثبت دادههای دقیقتر و سریعتر را فراهم کرد و همچنین از حضور کارشناسان دفتر حیاتوحش سازمان محیط زیست، تحلیلهای علمی و بهروزتری در مورد وضعیت جمعیت و زیستگاه آهوان انجام گرفت.
کمک به حفظ آهوان جزیره خارگو
سرپرست اداره نظارت بر حیات وحش اداره کل حفاظت محیطزیست استان بوشهر نیز گفت: سرشماری انجامشده با پهپادها این امکان را بهوجود آورد که حتی در مناطقی که دسترسی به آنها محدود است، دادههایی جامع از وضعیت آهوان جمعآوری شود.
علیرضا نعمتی افزود: این اطلاعات بهویژه برای طراحی اقدامات حفاظتی موثر و بهبود مدیریت این اثر طبیعی ملی حیاتی است.
نعمتی بیان کرد: این پروژه، علاوه بر کمک به حفظ آهوان جزیره خارگو، میتواند بهعنوان الگویی برای استفاده از فناوریهای نوین در مدیریت و حفاظت ادرسایر مناطق حفاظتشده استان نیز مطرح شود
وی گفت: در این سرشماری شاهد افزایش جمعیت آهوان در جزیره خارگو بودیم.
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