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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۲۲

مسمومیت ۸ نفر با مونوکسیدکربن در لواسان

مسمومیت ۸ نفر با مونوکسیدکربن در لواسان

شمیرانات-سخنگوی اورژانس استان تهران از وقوع یک حادثه مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در منطقه لواسان خبر داد و گفت: در این حادثه هشت نفر مسموم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از وقوع یک حادثه مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در منطقه لواسان خبر داد؛ حادثه‌ای که صبح امروز هشت مصدوم برجای گذاشت و با حضور نیروهای اورژانس در محل مدیریت شد.

به گفته شروین تبریزی، این حادثه ساعت ۶:۳۰ صبح روز ۲۷ بهمن در لواسان، خیابان سبویی و در انتهای شهرک دریاچه رخ داده است.

بر اساس اعلام اورژانس استان تهران، نوع حادثه «مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن» گزارش شده و در مجموع هشت نفر دچار مسمومیت شدند.

نیروهای امدادی با اعزام دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه، اقدامات درمانی لازم را انجام دادند و هر هشت مصدوم در همان محل تحت درمان قرار گرفتند.

اورژانس ضمن هشدار درباره خطرات گاز مونوکسیدکربن، بر لزوم بررسی ایمنی وسایل گرمایشی و تهویه مناسب در فصل سرما تأکید کرده است.

کد مطلب 6750234

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