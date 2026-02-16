مسمومیت ۸ نفر با مونوکسیدکربن در لواسان

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از وقوع یک حادثه مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در منطقه لواسان خبر داد؛ حادثه‌ای که صبح امروز هشت مصدوم برجای گذاشت و با حضور نیروهای اورژانس در محل مدیریت شد.

به گفته شروین تبریزی، این حادثه ساعت ۶:۳۰ صبح روز ۲۷ بهمن در لواسان، خیابان سبویی و در انتهای شهرک دریاچه رخ داده است.

بر اساس اعلام اورژانس استان تهران، نوع حادثه «مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن» گزارش شده و در مجموع هشت نفر دچار مسمومیت شدند.

نیروهای امدادی با اعزام دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه، اقدامات درمانی لازم را انجام دادند و هر هشت مصدوم در همان محل تحت درمان قرار گرفتند.

اورژانس ضمن هشدار درباره خطرات گاز مونوکسیدکربن، بر لزوم بررسی ایمنی وسایل گرمایشی و تهویه مناسب در فصل سرما تأکید کرده است.