محرم باید به میدان جهاد تبیین و گفتمان مقاومت تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حجت سالاری مکی صبح یکشنبه در نشست مسئولین هیئتهای مذهبی شهرستان فردوس ویژه محتوای تبیینی و قرآنی محرم ۱۴۰۵، با اشاره به آیات ۱۷۳ و ۱۷۴ سوره آلعمران، بیان کرد: قرآن کریم در شرایط مواجهه با تهدید و جنگ، مسیر ایمان، توکل و پایداری را برای مؤمنان روشن کرده و این آموزهها امروز نیز برای جامعه اسلامی راهگشا است.
وی با بیان اینکه ملت ایران در مکتب سیدالشهدا(ع) رشد یافتهاند، اظهار کرد: مردم ایران در تمامی آزمونهای تاریخی از انقلاب اسلامی تا دفاع مقدس و رخدادهای مختلف، وفاداری خود را به ولایت و ارزشهای دینی نشان دادهاند و امروز هم یک معجزه اجتماعی در برابر چشم جهانیان رقم خورده است.
حجتالاسلام سالاری با اشاره به حضور گسترده مردم در مناسبتهای مذهبی و اجتماعی، بیان کرد: این حضورها نشاندهنده عمق ایمان دینی مردم و ناکامی دشمن در هدفگذاری علیه باورهای اعتقادی جامعه است.
وی جنگ رسانهای را عرصه اصلی تقابل امروز دانست و گفت: هیئتهای مذهبی باید در خط مقدم جهاد تبیین قرار گیرند و همه اجزای آن از جمله فضاسازی، کتیبهها، محتوای تصویری، منبر و مداحی باید در راستای انتقال پیامهای دینی، قرآنی و انقلابی طراحی شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: هیئتهای مذهبی صرفاً محل برگزاری مراسم نیستند بلکه کانون تولید معنا، بصیرت و امید در جامعه محسوب میشوند و باید متناسب با نیازهای فکری نسل جوان حرکت کنند.
وی با تأکید بر ضرورت اتحاد و همدلی میان مجموعههای هیئتی، بیان کرد: یکی از مهمترین مطالبات رهبر معظم انقلاب، حفظ انسجام اجتماعی است و هیئات مذهبی در این زمینه نقش محوری دارند و باید با برنامهریزی دقیق، از تفرقه و موازیکاری جلوگیری کنند.
وی افزود: لازم است برای ایام محرم، «طراحی عملیات فرهنگی» صورت گیرد و محتوای سخنرانیها، مداحیها و برنامههای هیئات از پیش تدوین و هدفمند شود.
وی با اشاره به ماهیت جنگ کنونی دشمن، بیان کرد: دشمن تلاش میکند با عملیات رسانهای و جنگ روانی، ادراک جامعه را دچار اختلال کند اما بصیرت دینی و تبعیت از ولایت، این توطئهها را خنثی خواهد کرد.
وی در ادامه به آیه شریفه «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» اشاره کرد و افزود: این آیه امیدبخش، نشاندهنده برتری جبهه ایمان در برابر دشمنان است.
حجت الاسلام سالاری با بیان محرم مظهر تابش انوار گفتمان مقاومت است ، اظهار کرد: امروز پیام عاشورا، پیام ایستادگی در برابر ظلم و نفی ذلت است و این پیام باید در تمامی ارکان هیئات جاری باشد.
وی با تأکید بر نقش مردم در دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی گفت: ملت ایران با الهام از مکتب اهلبیت(ع) و فرهنگ عاشورا، در مسیر ولایت ایستادهاند و اجازه تکرار حوادث تلخ تاریخی و تنهایی اولیاء الهی را نخواهند داد.
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